Binotto: "Ferrari, 2019 şampiyonluğunu 2018'de kaybetti"

İtalyan ekip sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans sergilemeyi başardı ancak bunu sezon başındaki sonuçlara yansıtmayı başaramadı ve ilk galibiyetini yaz arasından sonraki Belçika Grand Prix'sinde alabildi.

Sezonu dokuz pole pozisyonuyla bitirmelerine rağmen, sadece üç yarış kazanabildiler ve hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Mercedes'in ciddi şekilde gerisinde kaldılar.

Ferrari'nin bu yıl Mercedes'le olan mücadelesinde tam olarak nerede kayıp yaşadığı sorusuna Binotto, "Geçen yıl bu aracı tasarlarken kaybettiğimize inanıyorum. Sonuç olarak sezon başında rekabeçti olamadık. Bunun sebepleri var. Ama sonuç olarak, başlangıç için yeterince iyi olmayan araç projesiyle ilgili olduğuna inanıyorum. Sezon boyunca gelişim kaydettik ancak genel olarak konuşursak tasarımımız rakiplerimiz kadar iyi değildi. Bence bu yüzden kaybettik." yanıtını verdi.

Ferrari, Bahreyn'de zafere ulaşabildi ancak Charles Leclerc motor sorunu yaşadı ve bundan ötürü Monakolu sürücü galibiyeti kaçırdı.

Takım Avusturya ve Almanya'daki sıralama turlarında sorunlarla boğuştu.

Ayrıca Rusya, Brezilya ve Amerika'da da çeşitli olaylar ve sorunlar vardı. Yaz tatilinden sonra çarpıcı şekilde performansını arttıran Ferrari, bu performansından ötürü rakipleri tarafından "hile yapmakla" suçlandı.

2019'da ilk kez takım patronluğu görevini üstlenen Binotto, "Çok yoğun bir sezondu. Yapılacak çok fazla şey vardı. Yeniden yapılandık ve takımı yeniden organize ettik. Ama bu aracı da sürekli geliştirmeye çalıştık ve sezon boyunca en azından bir noktaya kadar bunu başardığımıza inanıyorum. Şimdi sezon bitti ve artık bir sonrakine bakıyoruz." dedi.

Binotto, 2020 Ferrari aracında tasarımsal olarak neleri geliştirmek istediklerini açıklamaktan kaçındı.

"En azından zayıf olduğumuz bazı yönleri bulduğumuzu biliyoruz, onlara kıyaslandığında hangi alanlarda zayıflık yaşadığımızın farkındayız. Şimdi tüm çabamızı ortaya koyuyoruz. Gelecek yılın başında durumun ne olacağını bilmiyorum. Şu anda kimse bunu bilemez. Gelecek yıl 22 yarış olacağını biliyoruz. Önemli olan takımın birlikte kalması, odaklanmaya devam etmesi, sıkı ve iyi çalışıp, motivasyonunu yüksek tutması."