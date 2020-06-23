Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı
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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mugello'da gerçekleştirilen testte İtalyan ekibi yalnız bırakmadı.
Ferrari, Temmuz ayının ilk haftasında Red Bull Ring'de başlayacak olan 2020 sezonuna hazırlanıyor ve Mugello'da başarılı bir test gerçekleştirdi.
Ferrari, İtalya'daki pistte Sebastian Vettel (sabah) ve Charles Leclerc'le (öğleden sonra) sürüş gerçekleştirdi.
Testte 2020 SF71H kullanıldı. Bu sayede Ferrari, 100 km'lik sınıra takılmadan çok sayıda tur atabildi.
Teste Ferrari takım patronu Mattia Binotto da katıldı. Sabah saatlerinde piste gelen Binotto, takımının çalışmalarını yakından takip etti ve bir süre Vettel'le de konuştu.
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Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Sebastian Vettel, Ferrari, nei test al Mugello con il suo preparatore fisico
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Fotoğraf: Ferrari
Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
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|Franco Nugnes
Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı
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