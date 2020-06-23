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Formula 1 / Son dakika

Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı

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Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Haz 2020 18:45

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mugello'da gerçekleştirilen testte İtalyan ekibi yalnız bırakmadı.

Ferrari, Temmuz ayının ilk haftasında Red Bull Ring'de başlayacak olan 2020 sezonuna hazırlanıyor ve Mugello'da başarılı bir test gerçekleştirdi.

Ferrari, İtalya'daki pistte Sebastian Vettel (sabah) ve Charles Leclerc'le (öğleden sonra) sürüş gerçekleştirdi.

Testte 2020 SF71H kullanıldı. Bu sayede Ferrari, 100 km'lik sınıra takılmadan çok sayıda tur atabildi.

Teste Ferrari takım patronu Mattia Binotto da katıldı. Sabah saatlerinde piste gelen Binotto, takımının çalışmalarını yakından takip etti ve bir süre Vettel'le de konuştu.

 

 

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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari, nei test al Mugello con il suo preparatore fisico

Sebastian Vettel, Ferrari, nei test al Mugello con il suo preparatore fisico
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Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Seri Formula 1
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Editör Franco Nugnes

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