Binotto: "En iyi takımlar 2021'de avantajlı olacak"

Formula 1'de 2021 kuralları geçtiğimiz haftalarda açıklandı ve bütçe sınırının getirilmesi kabul edildi.

Fakat bütçe sınırı, 2021'le birlikte kullanılmaya başlanacak ve bu, takımların hem bu yıl hem de 2020'de istediği kadar para harcayacağı anlamına geliyor.

Binotto, tam da bundan ötürü 2021'de avantajlı olmalarını bekliyor.

Ferrari'nin patronu şöyle konuştu: "Kuralları biz de kabul ettik çünkü şimdi iyi bir kural dizisine sahibiz."

"Ancak tamamen farklı kurallardan bahsediyoruz ve bunun büyük takımlar için ciddi bir avantaj olacağını düşünüyorum."

"2021'de hâlâ oldukça büyük bir farka sahip olacağımızdan son derece eminim. Büyük takımlar avantajlı olacak." dedi.

Binotto'ya göre bütçe sınırından ötürü her şeyi bir anda kısmak zor olacak.

"Her şeyi 2021'den sonra azaltmamız gerekiyor ve bu çok zor olacak."

"İtalya'da çalışan hakları konusunda farklı yasalar var. Bu yüzden çalışanları azaltmamız hiç de kolay olmayacak."

Bununla birlikte Binotto, kurallarda yapılması gereken çok fazla şey olduğunu da söyledi ve "Hâlâ üzerinde çalışılması gereken çok fazla şey var. Bunun hâlâ bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz." diye ekledi.