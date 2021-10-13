Binotto: "En az iki yarışa daha katılmayacağım"

Binotto, "Bu, evde (Maranello'da) kalmayı hedeflediğim yarışlardan biriydi. Açıkçası takvim, başlangıçtan bu yana birkaç kez değişti ve bu yüzden planlarımı biraz değiştirdim fakat Türkiye, Maranello'da kalmayı planladığım yarışlardan biriydi."

"Sezon bitmeden önce en az iki yarışa daha katılmayacağım. Şu anda Meksika ve Brezilya'ya katılmamayı planlıyorum. Göreceğiz."

"Bunun sebebi, tahmin edebileceğiniz üzere, özellikle Meksika ve Brezilya'nın denizaşırı olan, son derece uzun bir yolculuk olması. Oysa burada, Maranello'da yapılacak çok fazla şey var, yapılması gereken bir sürü iş var. Bir şekilde yönetilmesi gereken bir ekip, hem şasi hem hem güç ünitesi anlamında yönetilmesi gereken bütün bir organizasyon var."

"2022 projesinin gelişimi anlamında kritik bir aşamadayız ve zaman giderek daralıyor. Bu sebeple burada olmaktan memnunum."

"Perşembe ve cuma günleri ofiste olduğum için kesinlikle Maranello'da olanlara daha fazla odaklanabiliyorum. Cumartesi ve pazar günlerini ise tamamen yarış hafta sonuna adıyorum."

"Padoktaki bağlantıları özlesem de Laurent Mekies harika bir iş çıkarıyor. Ben yokken, tüm takımı yönetmesinden çok memnunum ve bu yüzden de çok mutluyum." dedi.