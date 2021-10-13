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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Binotto: "En az iki yarışa daha katılmayacağım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, şu anda odak noktasının 2022 aracı olduğunu ve bu sebeple en az iki yarışa daha katılmayacağını söyledi.

Binotto: "En az iki yarışa daha katılmayacağım"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gelecek yılki proje nedeniyle bazı yarışlara katılmamayı seçti.

İtalyan ekip, uzun süredir 2022 projesine konsantre oluyor ve şu anda yapılan her çalışmanın kıymeti büyük.

Bu sebeple Maranello'da kalan ve takımın çalışmalarına öndelik eden Binotto, Türkiye GP'ye gelmedi ve önümüzdeki haftalarda yapılacak bazı yarışlarda da yer almayacak gibi görünüyor.

Binotto olmadığı zaman, onun pist üstündeki sorumluluklarını takımın sportif direktörü Laurent Mekies üstleniyor.

Şu anda 2022 projesi için bir dönüm noktasında olduklarına dikkat çeken Binotto, bu yıl en az iki yarışta daha pistte olmayacağını söyledi.

Binotto, "Bu, evde (Maranello'da) kalmayı hedeflediğim yarışlardan biriydi. Açıkçası takvim, başlangıçtan  bu yana birkaç kez değişti ve bu yüzden planlarımı biraz değiştirdim fakat Türkiye, Maranello'da kalmayı planladığım yarışlardan biriydi."

"Sezon bitmeden önce en az iki yarışa daha katılmayacağım. Şu anda Meksika ve Brezilya'ya katılmamayı planlıyorum. Göreceğiz."

"Bunun sebebi, tahmin edebileceğiniz üzere, özellikle Meksika ve Brezilya'nın denizaşırı olan, son derece uzun bir yolculuk olması. Oysa burada, Maranello'da yapılacak çok fazla şey var, yapılması gereken bir sürü iş var. Bir şekilde yönetilmesi gereken bir ekip, hem şasi hem hem güç ünitesi anlamında yönetilmesi gereken bütün bir organizasyon var."

"2022 projesinin gelişimi anlamında kritik bir aşamadayız ve zaman giderek daralıyor. Bu sebeple burada olmaktan memnunum."

"Perşembe ve cuma günleri ofiste olduğum için kesinlikle Maranello'da olanlara daha fazla odaklanabiliyorum. Cumartesi ve pazar günlerini ise tamamen yarış hafta sonuna adıyorum."

"Padoktaki bağlantıları özlesem de Laurent Mekies harika bir iş çıkarıyor. Ben yokken, tüm takımı yönetmesinden çok memnunum ve bu yüzden de çok mutluyum." dedi.

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, in the team principals Press Conference

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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