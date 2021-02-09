Binotto, Ecclestone'un İtalyanlar'la ilgili yorumuna katılmıyor

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin iyi bir lidere ihtiyacı olduğunu söylemiş ve ayrıca mevcut ekipte çok fazla İtalyan olduğunu belirtmişti.

Ecclestone, yapmış olduğu açıklamada, "Kimseyi gücendirmek istemiyorum ama Ferrari'nin sorununun her zaman İtalyanlar'da olduğuna inandım. Herkesin kendi fikirleri vardır, herkes liderlik etmek ister. İtalyanlar'ın takımda olmaması gerektiğini söylemiyorum ama İngilizler, Almanlar, Fransızlar, yani takımda farklı şekilde düşünenler olmalı. Jean Todt'a olan şey göstermelikti. İtalyanlar onun takıma liderlik etmesini istemediler ama onları Todt'u takıma çağırma konusunda ikna ettim ve işe yaradı." demişti.

Bu sözler Autosprint ile yaptığı özel röportajda Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya soruldu.

Binotto'nun yanıtı şöyle oldu: "Bazı yargılamalar eski klişelerden doğuyor."

"Ben İtalyan olduğum için çok gururluyum ve bence İtalyanlar ne yaptıklarını bilirler."

"Eğer onlar ne yapacaklarını diğerlerinden daha iyi bilmiyorsa da, en azından onlarla aynı seviyede yapabilirler."

"Şirketimizde, içlerinde önemli yerler de dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda yeterince yabancı çalışan var."

"Bu nedenle Ecclestone'un açıklamaları, gerçekten bir cevabı hak etmiyor."