Binotto: "Düzlüklerde 0.7 saniye kaybediyoruz"

Ferrari, sezonun ilk yarışı Avusturya'da yarışta yaşananların da etkisiyle 2. olmayı başarsa da performans olarak beklentilerinin çok gerisindeydi. Ferrari aracı hem virajlarda, hem de düzlükte yavaş kaldı.

Binotto, rakipleri karşısında 1 sn yavaş kaldıklarını, bunun 0.7 sn'sinin düzlükte motordan kaynaklandığını söyledi.

Binotto, "Avusturya'da gördüğümüz şey, Barcelona'dakine çok benzerdi. Aracımızı geliştirmemiz lazım çünkü aracın tasarımında, davranışlarında ve özellikle de aerosunda bazı yanlış şeyler var. Bu konu hakkında çalışmaya ara dönemde başlamıştık ve kısa süre içerisinde piste çıkarmayı umuyoruz."

"Bu konuda sihirli değneğimiz yok ve gelecek çözüm son çözüm olmayacak. Bizim için önemli olan bu tür davranışları geliştirmek olacak."

"Sıralamalara baktığımda pole pozisyonundan 1 sn gerideydik. Bu bir saniyenin 0.3 sn'sini virajlarda kaybettiğimizi söyleyebilirim. Ancak kalan 0.7 sn'yi düzlükte güç ünitesi nedeniyle kaybediyoruz."

"Bu farkı kapatmak çok zor olacak çünkü motor bu sene için donduruldu. Düzlükteki hız eksikliğimiz biraz sürüklenmeden kaynaklanıyor ancak bunu çok kısa sürede çözemeyeceğiz, bu yüzden düzlük hızımız karşısında hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"Ancak verileri inceleyeceğiz ve gelecek için neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.