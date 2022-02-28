Binotto: "Bazı takımlar hız saklıyor"

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Sürücülerin Barselona'da katıldıkları sezon öncesi testlerinde ortaya koydukları performans, üç günde de oldukça yakındı fakat hiçbir takım elini gerçek manada açmamayı seçti.

Ferrari, testlerin öne çıkan takımıydı ve bazıları tarafından favori olarak gösterildi.

Ancak Mattia Binotto, farklı türden araçların birbirlerine bu kadar yakın olmasına şaşırdığını söyleyerek, takımların "hız sakladığını" iddia etti.

Sky İtalya'ya konuşan Binotto, "Beni şaşırtan şey, araçların birbirlerinden bu kadar farklı olmasına rağmen performans anlamında birbirlerine çok yakın olmasıydı."

"Ne de olsa farklı konseptler gördüğünüzde, bunun pist üstü performansına etki etmesini beklersiniz."

"Fakat bir noktada araçlar konsept olarak çok farklı olsalar bile, performans olarak birbirlerine yaklaşacaklar." dedi.

Ferrari patronu, şu anda pist üstündeki mevcut performansına odaklanmanın hiçbir anlamı olmadığını söylüyor.

"Performansı değerlendirmek için bence çok erken. Bazı takımlar diğerlerinden daha fazla hız saklıyor. Bahreyn'deki testlere ve ilk yarışlara bakmamız gerekiyor."

"Sezon başında, aracın tüm potansiyelini ortaya koymaya çalışacağız ve ilk güncellemeyi yapacağız. Yapacağımız değişiklikler küçük şeyler olacak, ciddi şeyler değil."

"Bu yüzden sezon başında çoğunlukla mevcut aracın tüm potansiyeli ortaya koymaya odaklanacağız."

Ferrari'nin dayanıklılığı da şimdiye kadar dikkat çekiciydi.

Binotto, "Bence mevcut durum hakkında konuşursak, 'memnun olmak' doğru bir kelime. Yani çok fazla veri topluyor ve sürekli sürüş yapıyoruz. Aracı tasarlama şeklimiz göz önünde alındığında, aracın iyi davrandığını söylemeliyim."

"Şimdiye kadar memnunuz fakat keşfedilecek, öğrenilecek ve geliştirilecek çok şey var."

"Kısacası bu ilk testlerden memnun olduğumu söyleyebilirim ancak dediğim gibi daha ilk adımlardayız ve nerede olduğumuzu söylemek için henüz çok erken." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius