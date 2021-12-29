Binotto: "Diğer takımların kutlamasını seyretmek harika değil"

Ferrari'nin gerçek anlamda şampiyonluk savaşı verdiği son yıl, 2012 yılıydı ve o yılda da mutlu sona ulaşamamışlardı.

İtalyan ekibin son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında Kimi Raikkonen kazanırken, son takımlar şampiyonluğunu da 2008 yılında aldılar.

Son yıllarda inişler ve çıkışlar yaşayan hatta artık galibiyet mücadelesinde de yer alamayan Ferrari, son iki sezonda yapılan hiçbir yarışta birinci sırada finiş göremedi. Bu, 1990'ların başından bu yana ilk kez iki sezon arka arkaya yarış kazanamadıkları anlamına geliyor.

Diğer tarafta Mercedes ve Red Bull, sezon boyunca kıran kırana şampiyonluk savaşı verdi. Taraftarların büyük heyecanla takip ettiği bu mücadelede yer alamayan Ferrari'de takım patronu Mattia Binotto, hayal kırıklığını gizlemiyor.

Binotto şöyle dedi: "Mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz, diğer insanların kutlama yaptığını görmek bizi mutlu etmiyor."

"Ferrari'nin önceliği her zaman kazanmaktır ve günün sonunda Ferrari'yi F1 gridinin zirvesine çıkarmak bizim sorumluluğumuzda olan bir şey."

"Geçtiğimiz iki yıl bize sabırlı olmayı ve podyum için mücadele edememenin, ne kadar yorucu olduğunu öğretti..."

"Mutlu değiliz ve başkalarının parti yaptığını görmek de hoş değil. Hedeflerimize ulaşmak için gelişmemiz gerekiyor."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari