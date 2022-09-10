Binotto, denge sorunları nedeniyle Sainz'ın aracında farklı bir taban denediklerini söylüyor

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Ferrari'nin Spa'daki kabus hafta sonunun ardından Monza'da geri kalması bekleniyordu, ancak üç antrenman seansında da umut verici bir performans sergileyen takım pole pozisyonu mücadelesine ortak olacak -hatta cezalar dolayısıyla muhtemelen kazanacak- gibi duruyor.

Kendi evinde başarısız olmak istemeyen İtalyan takım, ilk antrenman seansında iki farklı taban denemesi yaptı ve Carlos Sainz sezonun ilk yarışlarında kullanılan bir tabanla piste çıktı -taban sonrasında Leclerc'in Fransa GP'sinde kullandığı tabanla değiştirildi.

Bu deneyin ne anlama geldiği hakkında konuşan Binotto, getirdikleri son güncellemelerinin bazı istenmeyen sonuçları tetikleyip tetiklemediğini anlamak için veri topladıklarını açıkladı.

Binotto, "Lastik aşınması açısından pek iyi olmadığımız son yarışlara baktığımızda, araç dengesiyle ilgili sorunlar yaşadığımızı görüyoruz."

"Denge sorunları nedeniyle orta-yüksek hızlı virajlardan düşük hızlı virajlara geçiş esnasında lastikler çok aşınıyor. Dolayısıyla, bir şeylerin doğru olmadığını biliyoruz.

"Araç dengesinin bu kadar kötü olması son güncellemelerimizden kaynaklanıyordu, bu bizim için bir soru işaretiydi."

"Dün birtakım deneyler yapmamızın nedeni, Monza böyle bir deney yapmak için en iyi pist olmasa bile, veri toplamak, fabrikaya döndüğümüzde bunları analiz etmek ve nihai cevabın ne olduğuna dair tatmin edici bir açıklama yapmaya çalışmak."

"Kısacası halen analiz etme, anlama ve bulduğumuz çözümleri geleceğe aktarma aşamasındayız."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese

Yüksek hızlı ve az yere basma gücü isteyen Spa-Francorchamps'ta Verstappen'in cezasından da faydalanıp pole pozisyonundan başlayan Sainz ise F1-75'in antrenman performansının ardından iyimser.

Sainz, "Açıkçası, çok zorlandığımız yüksek hızlı Spa'nın ardından burada rekabetçi olmayı pek de beklemiyorduk."

"Ancak şunu söylemeliyim ki 1. antrenman seansından bu yana araç Spa'ya göre çok daha iyi hissettirdi. Kolayca iyi tur zamanları elde edebildik -kronometre yalan söylemiyor- ve gittikçe daha çok hızlanıyorduk, bu yüzden hoş bir sürpriz oldu."

"Bu en hızlı olduğumuz anlamına gelmiyor, özellikle uzun sürüşlerde hiçbir şekilde en hızlı olduğumuzu düşünmüyorum ama en azından düşündüğümüzden daha yakınız." dedi.