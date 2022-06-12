Binotto: "Dayanıklılık anlamında istediğimiz seviyede değiliz"

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Ferrari için kabus gibi geçen Azerbaycan GP'de hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc çeşitli sorunlarla yolda kaldı.

Yarışın ardından konuşan Mattia Binotto'ya yaşadıkları dayanıklılık sorunları soruldu.

Binotto şöyle dedi: "Mevcut durum elbette endişe verici. Bakü'deki yarıştan önce bile dayanıklılığın performans kadar önemli bir faktör olduğunu söylemiştik."

"Takımımız bu yıla hazırlanırken dayanıklılık anlamında önemli bir ilerleme kaydetti fakat F1-75 henüz tam olarak istediğimiz dayanıklılık seviyesinde değil ve bu da gelecekte daha güçlü olmak için çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Her şeyden önce bugün yaşananların nedenlerini tam olarak anlamalıyız. Tüm sorunlar aynı değildir ve bunlardan bazıları çok hızlı bir şekilde çözülebilir. Fakat açık konuşmak gerekirse henüz neler olduğunu bilmiyorum. Her şeyi analiz etmemiz biraz vakit alacak. Bu yüzden henüz neler yapabileceği konusunda bir şey söyleyemeyiz."

Ayrıca sorunların İspanya ile aynı olup olmadığı sorusuna da cevap veren Binotto, "Bu sorun Barselona'da gördüğümüzle karşılaştırılamaz. Carlos, Charles'ın Barselona'da yaşadığından farklı olan, hidrolik problemle yarış dışı kaldı. Fakat sabırlı olmamız ve her şeyi sakince analiz etmemiz gerekiyor."

"Sorunların tam olarak nereden kaynaklandığını öğrenene kadar size daha fazlasını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Yarış içerisinde yolda kalan Ferrari motorlu araçlar arasında Zhou Guanyu ve Kevin Magnussen de vardı.

Bunlar sorulduğunda Binotto, "Tüm bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Hepsinin Ferrari tarafından sağlanan parçalarla ilgili onu düşünmüyorum. Örneğin Zhou'nun sorunu bizim sağladığımız parçalardan kaynaklanmıyor."

"Fakat müşteri ekiplerimizden yararlı teknik bilgiler alıyoruz. Bu yüzden Alfa Romeo ve Haas araçlarında yaşananları, araçlarımızdaki kadar dikkatli şekilde inceleyeceğiz." dedi.