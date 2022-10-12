Binotto: "Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz"

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Takımlar bu yıl 140 milyon dolarlık bütçe sınırına sahiplerdi ve bununla tamamen yeni bir araç ürettikleri gibi, sezon boyunca çok sayıda güncelleme getirdiler.

Tüm bunlar oldukça maliyetli olduğu için, takımlar artık yavaş yavaş 2022 aracının gelişimini sonlandırıyor ve tamamen 2023'e odaklanıyor.

Red Bull, son yarış itibariyle 2022 aracının gelişimini sonlandırdı ve yılın kalanında güncellemeye sahip olmayacak. Mercedes ise son güncellemesi için Amerika'yı seçti.

İlk beş yarışta araçta herhangi bir değişiklik yapmayan Ferrari, ilk büyük paketini İspanya Grand Prix'sinde getirmiş, en büyük iki değişiklik taban ve aracın gövdesinde yapılmıştı.

O zamandan bu yana arka kanat ve tabanda birkaç güncelleme yapılırken, iddiaya göre Belçika Grand Prix'sinde devreye giren yeni teknik direktifle tabanda bir değişiklik daha yapıldı.

Takım bu kapsamda son güncellemesini yine bu bölgede yaptı ve son güncellemeler Japonya'ya geldi. Ancak sezonun kalanında artık hiçbir güncelleme olmayacak.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Suzuka güncellemesi, bu sezonun son güncellemesini temsil ediyor." diyerek, tamamen 2023'e odaklandıklarını söyledi.

Ferrari bu kararı mali sebeplerle alırken, ellerindeki son bütçeyi Singapur ve Japonya'ya getirilen güncellemeler için kullanmış durumdalar.

Bu son güncelleme, Ferrari'nin artık sınıra geldiği ve bu yılki araca daha fazla yatırım yapmayacağı anlamına geliyor.