Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

Ferrari'nin eski teknik şefi Binotto, 2019'un başında Maurizio Arrivabene'nin yerine takım patronluğu görevine geçmişti ancak ilk zafer için yaz tatilinden sonrasını beklemek zorunda kaldılar.

Ferrari'nin sezonu düşük dayanıklılık, sürücü ve takım hatalarıyla doluydu ve sonuç olarak takımlar şampiyonluğunu arka arkaya altıncı kez Mercedes'e kaybettiler.

Bununla birlikte bu sezon yaptıkları hataları değerlendiren Binotto, "Yaptığınız her bir hataya, dersler çıkarabileceğiniz bir bakış açıyla bakarsanız, o zaman kendinizi geliştirebilirsiniz."

"Bence yapılması gereken büyük bir değişiklik ya da değiştirilmesi gereken ciddi bir şey yok. Bence bu deneyimle ilgili bir konu."

"Her zaman genç bir takım olduğumuzu söyledik. Özellikle roller konusunda öğrenme sürecindeyiz. Bu yüzden, bu sezon olanların gelecek yıl için çözüldüğünden emin olmalıyız." dedi.

Eski FIA çalışanı Laurent Mekies, sportif direktör olarak Binotto'yu sportif tarafın yanı sıra pist üstü faaliyetlerinde destekliyor. Bununla birlikte yarış takımının organizasyonu ve uygulama anlamında zayıf kalırken, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'le kaçırılan fırsatlar vardı. Bu da 21 yarışın 12'sinde Ferrari'nin kendi hatalarından ötürü etkilendiği anlamına geliyor.

Ferrari sezonu iyi şekilde bitirecek gibiydi çünkü sıralama turlarında yaz tatilinden sonra büyük bir yükseliş gerçekleştirdi ve arka arkaya altı pole pozisyonu aldı.

Ancak rakip takımların talebi üzerine FIA tarafından çeşitli teknik direktifler yollandı ve sonrasında Ferrari istediği sonuçları almakta zorlandı. Bu da Ferrari'nin zorlu bir üç yarışla sezonu bitirdiği anlamına geliyordu.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, Ferrari'nin sezon sonunda tam olarak nerede sorun yaşadığı sorusuna, "Mercedes'in Japonya'ya yeni bir paket getirdiğini unutmamak gerekiyor. Red Bull da gelişti. Abu Dhabi'de aracımız hiçbir şekilde piste uygun değildi. Ama plan açısından bakarsak, kesinlikle son yarışlardaki performansımızın bir kısmını kaybettik."

"Abu Dhabi oldukça özel bir yer ama son sektörde neden rekabetçi olamadığımızı anlamalıyız. Ek olarak neden yeni lastiklere sahip olduğumuzda ya da yarışın başlangıcında diğerlerini takip edebiliyorken, lastikler aşınmaya başladığında durumun bizim için daha zor hale geldiğini öğrenmemiz gerekiyor."

"Yani bu konuda bir cevabım yok ama analiz edilecek ve öğrenilebilecek çok fazla şey olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.