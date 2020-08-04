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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

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Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"
Ekleyen:
, Editör
4 Ağu 2020 08:06

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, çarşamba günkü çekim gününde araçta yeni parçalar olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ferrari, Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere çarşamba günü Silverstone'da bir çekim günü düzenleyecek.

Burada İtalyan ekibin, 2020 SF1000 ile 100 kilometrelik bir sürüş yapması planlanıyor. Gün boyunca araçta Pirelli'nin demo lastikleri olacak.

Son günlerde Ferrari'nin bu testte yeni parçalar kullanabileceği iddia ediliyordu.

Ancak Binotto herhangi bir parça testi olmayacağını ve sadece reklam çekimi yapacaklarını doğruladı.

Binotto, "Bu testi ticari ihtiyaçlarımız için kullanacağız. Bunlar çok sınırlı ve reklam çekimine ayrılan kilometreler. Bir sonraki yarış için hem fabrikada hem de simülatörde çalışıyoruz." dedi.

Araçta yeni parça olup olmayacağı sorusuna Binotto, "Bu iddialar doğru değil. Tek hedefimiz bir çekim günü yapmak. Araçta yeni parça olmayacak."

“Neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ve Maranello'da bunu başarabilmek adına çok çalışıyoruz. Ancak düzenlemelerin bizim için işleri kolaylaştırmadığı doğru."

“Motor, bu sezon için donmuş durumda ve bu yüzden sadece motor modlarında ve motoru kullanma şeklimizde değişiklik yapabiliriz. Yani donanım üzerinde çalışamayız."

“Aero tarafa bakarsak, rüzgar tünelinde geçirebileceğimiz zaman sınırlı. Bizim için çalışan insanların net hedefleri var. Bu yüzden çalışmalarına izin vereceğiz ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, pazar günkü yarışın ardından “Lewis Hamilton üç tekerlekle bile kazanıyorsa, o zaman dükkanı kapatabilirsiniz." yazarak yine Ferrari'ye yüklendi.

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Editör Kemal Şengül

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