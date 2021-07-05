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Binotto: “Carlos için beşincilik iyi bir sonuçtu”

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, pazar günü Avusturya’da Carlos Sainz’ın iyi bir yarış çıkardığını ve Charles Leclerc’in de Perez’i geçmekte sorun yaşamasaydı daha iyi bir sonuç alabileceğini düşünüyor.

Binotto: “Carlos için beşincilik iyi bir sonuçtu”

Bu hafta sonu Avusturya’daki yarışta, iki Ferrari pilotu da sıralamaların üçüncü bölümüne kalamadı ve fakat yarışta iyi bir tempo yakalayarak güçlü performanslar sergilediler.

Sıralamalarda 11. sıraya yerleşen Sainz, Vettel’in aldığı grid cezası sonrasında yarışa 10. olarak başladı ve 5 pozisyon kazanarak Lewis Hamilton’ın arkasında 5. sırada finiş gördü. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise yarışta Perez tarafında iki kez pist dışına taşmak zorunda bırakılsa da yine de 4 sıra kazandı ve 8. oldu.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış ardından konuşan takım patronu Binotto, bu pistin araçlarına çok uygun olmadığını ve bu yüzden sonuçlarından memnun olduklarını söyledi.

Binotto, “Bence Carlos için beşincilik iyi bir sonuçtu. Avusturya’da aracımızın karakteristik özelliklerinden dolayı daha iyisini yapabilmek zordu. Charles ise Perez’i geçerken sorun yaşamasaydı daha iyi yapabilirdi ama genel olarak takım için iyi bir sonuçtu.”

“Yarışın sonuna doğru Charles’a, Carlos’la yer değiştirmesini istediğimizi söylediğimizde hiç tartışmadan bunu yaptı ve bu, iki pilotun da takım çalışmasına verdiği önemi  gösteriyor ve aynı zamanda takım adına maksimum sayıda puan kazanmamızın önemli olduğunu anladıklarını gösteriyor.”

“Bence bugün, sıralamalarda yumuşak hamur yerine orta hamur tercih etmemizin doğru karar olduğunu kanıtladık. Bu yüzden, strateji ekibine ve mühendislik grubuna bu doğru karar için teşekkür ederim.”

Ardından, neden buradaki sıralamaların ve yarışın onlar için diğer pistlere göre farklı olduğu sorulduğunda Binotto, “Bence bu daha çok farklı bir yaklaşımdan çok pist düzeniyle alakalı.”

“Burada pistin kağıt üzerinde aracımız için en iyi yer olmadığını gördük çünkü düzlüklerde hıza ihtiyacınız var ve bu konuda eksiğiz."

"Fakat bence yol tutuşu seviyemiz, bu hafta sonu ve geçen hafta sonu iyi bir yarış hızına sahip olmamızı sağladı ama dediğim gibi bu yaklaşımımızla ilgili değil.” yorumlarında bulundu.

Ayrıca Binotto, bu pistte iki yarış yapılmasından memnun olduğunu ve ikinci hafta sonunda daha yumuşak lastikler getirilerek yarışların farklı olmasının sağlanmasının iyi bir şey olduğunu söyledi.

"Bence burada iki yarış olması iyi oldu. F1, takvimi yüzleştiğimiz durumun üstesinden gelecek bir şekilde düzenleyerek harika bir iş çıkardı çünkü iptal edilen yarışlar oldu.”

“Ayrıca farklı lastiklere sahip olmamız, bu yarışı öncekinden farklı kıldı.”

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