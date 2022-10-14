Binotto: "Bütçe sınırını aşan takımın gelişim hakkı engellenmeli"

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Max Verstappen'in Suzuka'da ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmasından bir gün sonra FIA, 2021 mali raporlarına göre Red Bull'un bütçe sınırını aştığını açıkladı.

Red Bull'un bütçe sınırını tam olarak ne kadar aştığı belirtilmezken, %5'lik hafif aşım aralığında olduğu bildirildi. Bundan sonraki süreç, takımın hangi cezayı alacağının belirlenmesi olacak.

Verilebilecek cezalar içerisinde kınama, takımlar ya da pilotlar şampiyonası puanının silinmesi, yarıştan men cezası, aero testi kısıtlaması gibi seçenekler bulunuyor.

Ceza henüz belli olmadan önce Suzuka hafta sonunda konuşan Binotto, tüm kutlamaların ardından puan silinmesi gibi bir cezanın verilmesini beklemediğini ancak cezayı aşan takımın gelişiminin engellenmesinin uygun ceza olabileceğini ve ancak bu sayede haksız durumun ortadan kalkabileceğini, aksi takdirde o takımın haksız bir şekilde elde ettiği avantajı gelecek senelere de aktaracağını söyledi.

Binotto, "Takıma ve bu durumun analiz edilmesi gerektiğine bakılmaksızın, pist üstünde yaşanan mücadelenin, yapılan kutlamaların ve seremonilerin ardından dünya şampiyonasının sonuçlarını çevirmek zor olur. Dürüst olmak gerekirse, bunun uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Bu durumda ne yapılabilir?"

"Bence bir takım, artık hangisiyse, diğerlerinden daha fazla para harcayarak bir avantaj elde ettiyse, sonraki sezonlarda da devam eden bir performans avantajına sahip olabilir ve bu avantajın tek bir yarışta kaybolmadığı ortada. Bu, maddi cezaya ek olarak daha iyi cezanın olması gerektiğini söylememize neden olur, yani araç gelişimi yavaşlatılmalı çünkü aksi takdirde avantaj sonraki yıllarda da devam eder. Ve bu durumda eşit şartlarda mücadele etmiş olmayız. Kısacası bana göre onların aracını geliştirme yeteneğini engelleyen bir ceza olmalı." demişti.