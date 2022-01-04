Binotto: "Bütçe kısıtlaması nedeniyle bazı alanlarda küçülmek zorunda kaldık"

Formula 1'de 2020 yılı ile beraber bütçe sınırı getirildi ve takımlar artık yaklaşık 145 ila 150 milyon dolarlık harcama yapabiliyorlar.

Geçmişte Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi takımlar 500 milyon dolara yakın bütçeye sahiplerdi. Bu da onlara büyük bir avantaj getiriyordu.

Gelecek yıl bütçe sınırının ikinci yılı olacak ve aynı zamanda büyük kural değişiklikleri de var. Bu yüzden takımların kaynaklarını en iyi şekilde paylaştırmaları epey önemli.

Sporun en köklü ve başarılı takımı olan Ferrari de, yine büyük kaynaklara ve personel sayısına sahip olan taraflardan birisiydi.

Ferrari takımı patronu Mattia Binotto, takımının gelecek yıl için önemli bir ilerleme kaydettiğinden emin olsa da, finansal kısıtlamalar nedeniyle kesintiler yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Binotto şöyle dedi: "Belki en büyüğü olmayabilir ama epey büyük bir bütçemiz vardı."

"Ne yazık ki finansal kurallar ve bütçe sınırı ile nedeniyle, bazı gelişim çalışmalarını azaltmak ve organizasyonumuzun bir kısmını küçültmek zorunda kaldık."

"Eğer bir bütçe sınırına sahipseniz kendinizi sınırlamanız gerekiyor ve biz de önceliğimizi 2022 aracı olarak belirledik."

"Bu nedenle, 2022 aracının gelişim sürecinde hiçbir taviz verilmedi."

Bunun sebebini de açıklayan Binotto, şöyle dedi: "2022'yi ana öncelik haline getirmemizin nedeni oldukça açık."

"Bu, düzenlemeler açısından yeni bir dönem ve bundan daha da öte, en iyi takımlara kıyasla bugün geride olduğumuzu bilmenin, geleceğe odaklanmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamız için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden 2022'ye çok fazla öncelik verdik."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari