Binotto, bu kez şansın Ferrari'den yana olmasını umuyor

Austin'deki sıralama turlarında Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Sebastian Vettel'i sadece 0.012 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Diğer tarafta Charles Leclerc dördüncü sırada yer aldı.

Mercedes böylelikle, yaz tatilinden sonra Ferrari'nin yakaladığı altı yarışlık pole serisini de bitirmiş oldu.

Bugün 50. yaşına giren Binotto, “Arka arkaya çok sayıda pole pozisyonu aldığınız harika bir seri yakaladığınızda, bunun bir süre daha devam etmesini istiyorsunuz.

"Ama Bottas'a şapka çıkarmak gerekiyor çünkü harika bir tur atmayı başardı. Fark çok az ve bugün her şey çok daha farklı olabilirdi."

"Yarışta iyi bir sonuç almak bir kez daha lastiklerin çalışma durumuna bağlı olacak. Bizi zor bir yarış bekliyor ancak buna hazırız. Doğru ritmi bulmak çok önemli olacak."

"Charles Leclerc'in dördüncü olması bize yardım etmiyor ancak bu onun suçu değil. Teknik sorunlar nedeniyle üçüncü antrenman seansına katılamadı ve bu seans, sıralama turlarına hazırlanması için çok önemli bir rol oynuyor."

"Charles güne direkt olarak sıralama turlarından başlamak zorunda kaldı ve mükemmel bir iş yaptı."

"Daha önceki birkaç yarışta, pole pozisyonu bize şans getirmedi. Belki de bu kez ilk sıradan başlamamak pazar günü bize yardım edebilir." dedi.