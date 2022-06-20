Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Montreal'de en hızlı pit stopu Williams yaptı Sonraki / Kanada GP: Pilot performans puanları
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Binotto: "Bu hafta sonu hasarı en aza indirmeyi amaçlıyorduk"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Kanada'ya "hasarı en aza indirme" amacıyla geldiklerini ve bundan ötürü aldıkları sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Binotto: "Bu hafta sonu hasarı en aza indirmeyi amaçlıyorduk"
Haberi dinle

Ferrari, Charles Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiği Kanada GP hafta sonunda galibiyet mücadelesinde sadece Carlos Sainz'a sahipti.

İspanyol sürücü son tura kadar galibiyet savaşı verse de, sonunda ikinci oldu. Leclerc ise beşinci sıraya kadar yükseldi ve eğer pit stop sorunu yaşamasaydı, daha da yukarıda olabilirdi.

Yarışın ardından konuşan Binotto, Red Bull ile arayı biraz da olsa kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Binotto şöyle dedi: "Bu hafta sonu araçlarımızdan biri son sıradan başladığı için hedefin kayıpları en aza indirmek olduğunu biliyorduk. Sonuç olarak buradan takımlar şampiyonasındaki farkı biraz da olsun azaltarak ayrılıyoruz."

"Bu yarış bize Formula 1'de dayanıklılık sorunlarının takımlardan herhangi birini etkileyebileceğini gösterdi. Ayrıca bizim de bazı sorunlarımız var. Bu nedenle Maranello'daki fabrikada, bunları tamamen ortadan kaldırmamızı sağlayacak çözümler bulmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

"Pilotlarımıza gelirsek, Charles elinden gelenin en iyisini yaptı, 14 sıra kazandı ve son çizgiden başlayıp beşinci oldu."

"Carlos harika bir yarış çıkardı ve artık direksiyonda kendisine ne kadar güvendiğini gösterdi."

"Şimdi Silverstone yarışı var ve bazı rakiplerimizin oraya yeni güncellemeler getirmesini bekliyoruz."

"Yine de rekabetçi olabileceğimize eminim."

Binotto, güncelleme getirecek takımın Red Bull olmasını beklediğini de ekledi.

"Mücadele kesinlikle bitmedi. Daha gidilecek çok yarış var."

"Sonraki yarışlarda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Silverstone'da Red Bull'un büyük bir güncelleme paketi getireceğini düşünüyorum."

"Bakalım orada durum nasıl olacak?"

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

paylaşım
yorumlar
Montreal'de en hızlı pit stopu Williams yaptı
Önceki haber

Montreal'de en hızlı pit stopu Williams yaptı
Sonraki haber

Kanada GP: Pilot performans puanları

Kanada GP: Pilot performans puanları
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Podyum fırsatını kaçırmak büyük hayal kırıklığı yaratıyor" Kanada GP
Formula 1

Alonso: "Podyum fırsatını kaçırmak büyük hayal kırıklığı yaratıyor"

Rosberg: "Hamilton uzun zaman sonra ilk kez Kanada'da normal bir hafta sonu geçirdi" Kanada GP
Formula 1

Rosberg: "Hamilton uzun zaman sonra ilk kez Kanada'da normal bir hafta sonu geçirdi"

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım" Kanada GP
Formula 1

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

Son Haberler

Alonso: "Podyum fırsatını kaçırmak büyük hayal kırıklığı yaratıyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Podyum fırsatını kaçırmak büyük hayal kırıklığı yaratıyor"

Rosberg: "Hamilton uzun zaman sonra ilk kez Kanada'da normal bir hafta sonu geçirdi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton uzun zaman sonra ilk kez Kanada'da normal bir hafta sonu geçirdi"

Horner: "Yaşanan sorunların sebebi 2022 F1 kuralları değil, Mercedes'in araç konsepti"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Yaşanan sorunların sebebi 2022 F1 kuralları değil, Mercedes'in araç konsepti"

Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememiş
Formula 1 Formula 1

Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememiş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.