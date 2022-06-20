Binotto: "Bu hafta sonu hasarı en aza indirmeyi amaçlıyorduk"

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Ferrari, Charles Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiği Kanada GP hafta sonunda galibiyet mücadelesinde sadece Carlos Sainz'a sahipti.

İspanyol sürücü son tura kadar galibiyet savaşı verse de, sonunda ikinci oldu. Leclerc ise beşinci sıraya kadar yükseldi ve eğer pit stop sorunu yaşamasaydı, daha da yukarıda olabilirdi.

Yarışın ardından konuşan Binotto, Red Bull ile arayı biraz da olsa kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Binotto şöyle dedi: "Bu hafta sonu araçlarımızdan biri son sıradan başladığı için hedefin kayıpları en aza indirmek olduğunu biliyorduk. Sonuç olarak buradan takımlar şampiyonasındaki farkı biraz da olsun azaltarak ayrılıyoruz."

"Bu yarış bize Formula 1'de dayanıklılık sorunlarının takımlardan herhangi birini etkileyebileceğini gösterdi. Ayrıca bizim de bazı sorunlarımız var. Bu nedenle Maranello'daki fabrikada, bunları tamamen ortadan kaldırmamızı sağlayacak çözümler bulmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

"Pilotlarımıza gelirsek, Charles elinden gelenin en iyisini yaptı, 14 sıra kazandı ve son çizgiden başlayıp beşinci oldu."

"Carlos harika bir yarış çıkardı ve artık direksiyonda kendisine ne kadar güvendiğini gösterdi."

"Şimdi Silverstone yarışı var ve bazı rakiplerimizin oraya yeni güncellemeler getirmesini bekliyoruz."

"Yine de rekabetçi olabileceğimize eminim."

Binotto, güncelleme getirecek takımın Red Bull olmasını beklediğini de ekledi.

"Mücadele kesinlikle bitmedi. Daha gidilecek çok yarış var."

"Sonraki yarışlarda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Silverstone'da Red Bull'un büyük bir güncelleme paketi getireceğini düşünüyorum."

"Bakalım orada durum nasıl olacak?"

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari