Binotto: "Bu hafta sonu farklı ayarlar deneyeceğiz"

Ferrari, Fransa'nın aksine Steiermark Grand Prix'sinde, sıralama turlarında geride kalırken, yarışta lastikleri çok daha iyi kullanmayı başardı.

Carlos Sainz, uzun bir ilk bölüm geçirip yarışı altıncı sırada tamamlarken, ilk turda ön kanadını kırdığı için pit stop yapmak zorunda kalan Charles Leclerc de damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Bu, Ferrari'nin hafta sonunu değerli puanlarla kapattığı anlamına gelse de, aynı zamanda kaçan fırsatlar da oldu.

Ferrari, saf yarış tempo anlamında McLaren'a göre daha üstündü ancak her iki pilot da Lando Norris'in ardında finiş gördü.

Binotto, bu konuda biraz hayal kırıklığı yaşadığını kabul ediyor.

Speedweek'e konuşan Binotto, "İlk turda olanlar (Leclerc ve Gasly'nin teması) gerçekten üzüntü vericiydi."

"Açıkçası yarış boyunca oldukça iyi bir tempomuz vardı ve bu yüzden ilk turda Charles'ın karıştığı olay daha da üzücü hale geldi. Fakat bu olaydan ötürü ikisini de suçlayamam, bu normal bir yarış olayıydı. Ondan sonra Leclerc, ön tarafa dönmek adına güzel bir yarış çıkardı."

"Yarıştaki güçlü tempomuz, özellikle Fransa'daki zorlu Grand Prix'den sonra cesaret verici şekilde iyiydi. Le Castellet'te yaşadığımız zorluklara iyi şekilde tepki verdik ve bu nedenle Steiermark GP hafta sonu hakkında pozitif düşünüyorum. Eğer 7. ve 12. sıralardan daha önde başlayabilseydik, yarış daha da önde bitirirdik."

"Önümüzdeki hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde daha yumuşak lastik hamurlarıyla yarışacağız ve bizim için yeni bir mücadele olacak. Henüz Paul Ricard'da olan şeyleri ayrıntılı olarak anlayamadık."

"Avusturya GP'de ön tarafta yer almayı başarmamız gerekiyor. Bu hafta sonu düzlüklerde rakiplerimize göre çok yavaştık, bu yüzden hazırlık ve ayar anlamında daha farklı ilerleyeceğiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images