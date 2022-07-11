Binotto: "Bu galibiyet bizim için çok değerli"

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Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve lastikleri de daha iyi yöneterek damalı bayrağa ilk sırada ulaştı.

Bu, sekiz yarış aradan sonra ilk zaferiydi. Ferrari ise arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve iki şampiyonluk savaşına da dönmüş oldu.

Yarışın ardından konuşan Binotto şöyle dedi: "Elbette çok memnunuz çünkü Ferrari, arka arkaya ikinci galibiyetini aldı. İlk önce Silverstone'u, şimdi de Red Bull'un kendi ülkesi olan Avusturya'yı kazandık."

"Birkaç zorlu yarışın ardından en tepeye dönmek bizim için çok önemli çünkü potansiyelimiz olduğunu gösteriyor."

"Genel anlamda Carlos'un yarış dışı kalması üzücü olsa da, galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Bu olmasaydı, pazar günü elde ettiğimiz sonuçlar daha da iyi olurdu."

Red Bull kadar lastik aşınması yaşamamalarıyla ilgili Binotto, "Açık konuşmak gerekirse diğerlerinin tam olarak ne gibi sorunlar yaşadığını kestirmek benim için zor fakat dünkü sprint yarışında topladığımız verileri analiz ettik ve sürücülerin lastikleri mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmesi için bugün yarışta doğru dengeye sahip olmaları için çaba gösterdik."

"Hem Carlos hem de Charles, Max Verstappen'e baskı yapmaya ve -Max'in* lastiklerinin daha hızlı aşınması için olabildiğince hızlı sürmeye çalıştılar. Durumu çok iyi yönettiler ve sonunda istediğimizi aldık." dedi.

Monakolu pilotun gaz pedalıyla ilgili yaşadığı sorun sorulduğunda Binotto," Açık konuşmak gerekirse henüz ben de bilmiyorum. Sorunları olduğunu biliyorum, bunu telemetride de gördük ama her şeyi analiz etmeliyiz. Aracı kontrol edeceğiz ve sonra bunun mekanik bir sorun mu yoksa başka nedenlerle mi ortaya çıktığını öğreneceğiz." dedi.