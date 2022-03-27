Binotto: "Böyle harika bir yarışı kaybetmek can acıtıcı"

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Mattia Binotto, Charles Leclerc'in son tura kadar galibiyet savaşı verdiği fakat ikinci olduğu yarışın ardından mutluydu.

Carlos Sainz'ın da podyuma çıktığı yarışın ardından Sky Sports'a konuşan Binotto, F1-75'in bir kez daha güçlü performans göstermesinin tatmin edici olduğunu fakat galibiyete bu kadar yakınken sonunu getirememenin üzücü olduğunu belirtti.

Binotto, "Bugünkü yarışın sonucunu etkileyen birkaç bölüm vardı."

"Şahsen Max'in pit stop esnasında Sainz'ın geçmesini beklemeden, bariz şekilde güvensiz şekilde piste gönderilmesinden dolayı üzgünüm. Carlos yavaşlamamış olsaydı ona çarpmış olacaktı."

"Bir başka olay da Carlos'a üçüncü sıranın hemen geri verilmediği güvenlik aracı arkasındaki olaydı. Yeşil bayrak sallandığında, eğer üçüncü sırada olsaydı, Verstappen'i hemen zorlayabilirdi. Bunların hepsi nihayetinde yarışı etkileyebilecek şeyler."

"Diğer tarafta kez daha muhteşem bir yarış olduğunu söylemek gerekiyor. Herkes iyi sürdü. Kazanamamamız üzücü ama bardağın dolu tarafına bakarsam, iki yarışta alınabilecek 88 puandan 78'ini almayı başardık."

"Hafta sonu olumluydu. Dün pole pozisyonuna çok yaklaştık, bugün yarışta en hızlı turu attık ve ikinci ve üçüncü olduk. Tabii ki son anlarda galibiyeti kaybetmek her zaman can acıtıcı ama Red Bull harikaydı. Çok güçlü göründüler." dedi.

Binotto sonrasında bir kez daha pit stop olayına dikkat çekerek, "Yarış yönetimine Sainz'in çarpışmayı önlemek için yavaşlaması gerektiğini söyledik, bu telemetriden de görülebiliyordu ancak daha fazla araştırmayı uygun görmediler. Üzgünüm çünkü gerçekler ortadaydı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Binotto daha sonra Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr'ın davranışlarını överek, her ikisinin de mümkün olan en iyi sonucu elde ettiğini vurguladı.

"Hem akıllı hem de iyi şekilde sürdüler. Bizim için asıl amaç yarışı bitirmek ve mümkün olduğunca çok puan almaya çalışmaktı. Bunu da başardık."

"Sezon başında podyum savaşı verebildiğimiz için mutluyuz. Şu anda oradayız ancak gridin gerçek durumu hakkında fikir edinmek için en az dört veya beş yarışa ihtiyacımız olacağını düşünüyorum."

"Şimdi takvimdeki ilk iki pistten tamamen farklı bir pist olan Melbourne'e ve ardından aracımızdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağımız yavaş virajlı bir pist olan Imola'ya gideceğiz."