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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"

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Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sakhir Grand Prix'sinden puansız ayrılmalarından ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Ferrari, Sakhir Grand Prix'sinde iyi bir sonuç almayı hedeflese de, hafta sonunu puansız kapattı.

Harika bir sıralama turları geçirip dördüncü olan Charles Leclerc, ilk turda karıştığı kazanın ardından yarışa henüz dördüncü virajda veda edip büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sebastian Vettel ise yarışa devam edip olaylardan uzak dursa da, tempo olarak iyi değildi ve yarışı puansız tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Binotto, "Charles'ın yarışı, ilk Formula 1 galibiyetini kutladığımız Perez ile çarpıştığı dördüncü virajda sona erdi."

"Hakemler olayı araştırdı ve Abu Dabi'deki bir sonraki yarış için Charles'a üç sıra grid cezası verdi. Bu karar, kimin haklı kimin hatalı olduğuna dair tüm tartışmalara son vermiş oldu."

"Sebastian hakkında konuşursak, böylesine çılgın bir yarışta tek bir puan bile alamamamız çok üzücü."

"Artık önümüze bakmalı, bu sezonu bitirmeli ve sonra tamamen gelecek yıla odaklanmalıyız." dedi.

Öte yandan Leclerc, yarışın ardından verdiği demeçte şunları söyledi: "İlk turda yarış dışı kalmak üzüntü vericiydi. Max'in iç tarafındaydım, biraz gerideydim ve ilk virajı onunla yan yana dönmeye çalıştım. O noktada biraz geç fren yaptım. Checo'yu görmüştüm ama Valtteri'nin dışında kalmasını bekliyordum, ancak Valtteri'den biraz daha erken fren yaptı ve virajın içine doğru yöneldi."

"Onun geldiğini görür görmez fren yaptım ama çok geçti. Ön lastiğimi kilitledim ve ona çarptım."

"Suçu başka birine yüklemiyorum, suçlanacak biri varsa o da benim. Tabii ki hayal kırıklığına uğradım ama geçecek. Birkaç gün içerisinde araca geri döneceğim ve bu sayede bu yarışı geride bırakacağım."

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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