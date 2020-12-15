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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Bizim için hayal kırıklığıyla dolu bir sezon oldu"

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Binotto: "Bizim için hayal kırıklığıyla dolu bir sezon oldu"
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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2020 sezonunun kendileri için hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu belirtti.

Ferrari, 2020 sezonunu şampiyona altıncısı olarak tamamladı ve 1980 yılından sonraki en kötü sonucunu elde etti.

Takım, tek bir galibiyet dahi alamadığı yılda üç podyum elde ederken, çoğu yarıştan puansız ayrıldı ve sıralama turlarında son bölüme kalabilecek hızda değildi.

Takım tarihinin en kötü yıllarından birinde takımın başındaki isim olan Mattia Binotto, Abu Dhabi GP'nin hayal kırıklığıyla dolu bir sezona hayal kırıklığıyla dolu bir son olduğunu belirtti.

Binotto şöyle konuştu: "Maalesef, Abu Dhabi GP hakkında, hayal kırıklığı yaratan bir sezona hayal kırıklığıyla dolu bir son olmasının dışında söylenecek pek bir şey yok."

"Sayfayı çevirip geleceğe bakmalı ve bu çok zor dönemde öğrendiklerimize önem vermeliyiz. Performans farkını en iyi şekilde kapatmalı ve bunun için gelecek yılın aracı üzerinde durmaksızın çalışarak, zirveye geri dönmeliyiz."

Bu yarış aynı zamanda Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in de takımla son yarışıydı.

Kendisini kötü hissettiği için İtalya'ya dönen Binotto, Vettel'e de yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

"Sebastian'ın Ferrari adına çıktığı son yarıştı ve bu açıdan özel bir yarıştı. Ferrari'de sadece Michael Schumacher ve Niki Lauda ondan daha fazla yarış kazandı. Bu açıdan Ferrari tarihinin en iyi üçüncü sürücüsü."

"Sebastian'ın bizimle geçirdiği altı yıllık dönemde Maranello'da bıraktığı izleri görmek için rakamlara bakmanız yeterli."

"Bize büyük umutlarla geldi ve gelişi büyük bir hevesle bekleniyordu. Bize çok mutlu anılar ve aynı zamanda farklı olabilecek şeylere dair pişmanlıklar bıraktı."

"Elbette üzüntü verici ama hayat böyle. Kesin olan bir şey var: gelecek yıldan itibaren pistte bir rakip olsa bile her zaman Ferrari ailesinin bir parçası olacak."

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Editör Kemal Şengül

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