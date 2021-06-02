Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

Red Bull, kendi motor departmanı olan Red Bull Powertrains'i kurmasının ardından rakip üreticilerden pek çok isimle anlaştı.

Auto Motor und Sort'a göre Red Bull, Mercedes'ten en az 50 isimle anlaşmış durumda ve aynı zamanda diğer üreticilerden de pek çok isimle anlaştıkları düşünülüyor.

Red Bull, şimdiye kadar anlaştığı önemli isimleri, resmi açıklamalarla duyurma yolunu tercih ederken, genellikle takımların böyle konularda resmi açıklamalar yapmaktan kaçındığı biliniyor.

Konu hakkında Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulunan Mattia Binotto, son üç yıllık süreçte 30'dan fazla mühendisle anlaştıklarını fakat bunları duyurmamayı seçtiklerini söyledi.

Binotto, Red Bull'un açıklamalarını yorumlaması istendiğinde şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse son üç yıllık süreçte diğer takımlardan 30 mühendisle anlaştık."

“Red Bull sadece anlaşmalar ve sözleşmeler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda işe aldıkları tüm insanları da açıklıyor gibi görünüyor."

"Oysa biz yaptığımız bu işe alımların bir bilinmeyen olarak kalmasını sağlıyoruz."

Ferrari, son yıllarda tamamen kendi içerisindeki yetenekleri kullanmaya odaklanmıştı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images