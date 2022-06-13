Ferrari, FIA'nın Monako GP'de pit yolu çizgisiyle ilgili aldığı kararlardan hâlâ rahatsız

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Monako'da Max Verstappen ve Sergio Perez'in pit çıkışında çizgiyi geçmesinden şikayet eden Ferrari, bunun bir kural ihlali olduğunu öne sürmüştü.

Ancak komiserler kurulunun gerçekleştirdiği soruşturma sonucu, her iki pilotun da yanlış bir şey yapmadığı kanıtlandı. Videolarda, Perez'in aslında çizgiye dokunmadığı, Verstappen'in ise bir tekerleğinin çizgiyi aşmasına rağmen bundan ötesinin gerçekleşmediği görülmekteydi.

Bu, Verstappen'in FIA'nın bu yıl için yayınladığı yeni Uluslararası Spor Kurallarına (ISC) uyduğu anlamına geliyordu.

Azerbaycan GP'si öncesi yayınlanan pit çizgisi kurallarına dair yeni düzenlemeler, F1 yarış direktörü Niels Wittich'in artık sürücülerin çizgi dahilinde içinde kalmasına gerek kalmadığını açıklamasının ardından birtakım tartışmalara yol açtı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, FIA'nın aldığı kararlardan memnun olmadıklarını, ancak geçen yarış gerçekleştirdikleri protestonun 2022 ISC kural değişikliklerinin yorumlanmasıyla ilgili bir soruyu ortaya çıkardığını öne sürdü.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Kararlarda bazı tutarsızlıklar olduğunu düşünüyorum, bence bu da bizi mutlu etmeyen kararlardan biri."

"Şikayette bulunan taraf bizdik ve sanırım nasıl bir sonuç çıkacağını biliyorduk. Ancak protesto etmemizin doğru olduğunu düşünüyorum, en azından FIA'nın verdiği kararla aynı fikirde olmadığımızı göstermiş olduk. Yine de bunun doğru bir karar olmadığına inanıyoruz."

"Geçen hafta sonunun bir sonucu olarak, Bakü için yayınlanan kuralları değiştirmek ve pit girişiyle ilgili yeni düzenlemeler yayınlamak zorunda kaldılar."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu konu çoktan tartışılmaya başlandı, belki de bunu düzeltmek için Uluslararası Spor Kurallarını değiştirmeliyiz."

"Genel olarak bu tartışmalar, Monako'da kesinlikle bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor. Şimdi böyle karar verdiler ve bunu kabul edeceğiz, aslına bakarsanız kabul ediyoruz da. Herhangi bir itirazda bulunmadık” dedi.

Binotto, Ferrari'nin Red Bull'a karşı protestosunun rakibini incitmekten çok mevcut kurallara açıklık getirmekle ilgili olduğunu yineledi.

Ferrari takım patronu, "Protestonun hedefi Red Bull değildi. Dürüst olmak gerekirse, şu anda iki takım arasında adil bir mücadele olduğunu düşünüyorum ve buna devam etmekten mutluyuz."

"FIA'ya, sonucun olumsuz olacağını bilerek, aldıkları kararlardan memnun olmadığımızı göstermek bizim için daha önemliydi."