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Formula 1 Belçika GP

Binotto: "Birkaç sezon içinde birinci sınıf bir güç ünitesine sahip olacağımıza inanıyorum"

Audi Formula 1 takımının patronu Mattia Binotto, yeni motorlarının gelişim sürecinden memnun olduğunu ve birkaç sezon içinde en güçlü takımlardan biri olacağına inandığını belirtti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Mattia Binotto, Audi F1 Team

Mattia Binotto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Sauber takımını devralarak 2026 yılında Formula 1'e fabrika takımı olarak giriş yapan Audi, kendi tarihindeki ilk güç ünitesini üretti. Alman üreticinin spordaki ilk sezonu beklentilerin altında kalmasa da henüz büyük işler başardıkları da söylenemez. Yapılan ADUO veri analizlerine göre Audi'nin motoru, Honda’nın önündeki en iyi dördüncü motor olarak kabul ediliyor.

Ancak Mattia Binotto, Audi'nin bu gelişim sürecinde rakiplerinin gerisinde kalmasını son derece normal karşılıyor. Motorsport.com'a konuşan Binotto, konuyla ilgili şunları söyledi: "Güç ünitesi konusundaki durum benim için şaşırtıcı değil. Tamamen yeni beceriler ve bilgiler inşa ettiğimiz için işe biraz geç başlayacağımızı biliyordum.” 

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Erik Junius

“Bu uzun vadeli bir proje ve Audi'nin birkaç sezon içinde birinci sınıf bir güç ünitesine sahip olacağına kesinlikle inanıyorum."

Diğer taraftan, şasi performansı söz konusu olduğunda Audi, griddeki yine en iyi dördüncü şasiye sahip olduğunu iddia ediyor. Bu iddia, sıralama turlarında sıkça elde edilen Q2 ve Q3 dereceleriyle de destekleniyor. Şasinin durumundan son derece memnun olduğunu belirten eski Ferrari patronu Binotto, sözlerine şöyle devam etti: "Şasi konusundaysa çok memnunum.” 

“Bu projeyi inşa etmeye birkaç yıl önce başladık ve bugün ilk sonuçları görüyoruz. Takımın başardığı şeyler şimdiden beklentilerimizi aştı ve bana gelecek için güven veriyor.” 

“Tüm bu başarılar, kazanan bir takım kurmak için doğru insanlara sahip olduğumuz anlamına geliyor.”

Mattia Binotto, Audi F1

Mattia Binotto, Audi F1

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“Bugün rekabetçilik anlamında dördüncü mü yoksa beşinci mi olduğumuzu kesin olarak belirlemek her zaman zordur, ancak diğer takımların pilotlarının yorumlarına kulak vermeniz yeterli. Herkes aracımızın virajlarda çok güçlü olduğunu kabul ediyor.” 

“Bunu veri analizlerinden de net bir şekilde görebilirsiniz; düzlüklerde kaybettiğimiz her şeyi virajlarda telafi etmeyi başarıyoruz."

 

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