Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

Ferrari bugün ilk seansta güçlü performanslar çıkarmış olsa da, ikinci seansta Leclerc'in bariyerlere girmesiyle daha zorlu bir seans geçirdi.

İlk seansı dördüncü ve beşinci sırada bitiren Leclerc ve Carlos Sainz, ikinci antrenman seansında düşüş yaşadılar ve seansı 18. ve 11. sıralarda bitirdiler.

Binotto ise ikinci seanstaki performanslarının gerçeği yansıtmadığını ve bugün çok fazla veri topladıklarını söyledi.

''Birinci ve ikinci antrenmanlar birbirinden çok farklıydı. Bence birinci antrenmanda oldukça vaat edici duruyorduk ancak sonrasında hem performans olarak, hem de Charles'ın kazası bakımından çok harika geçmedi. Bu yüzden ikinci antrenmanda yeterince sürüş yapamadık. Koşulların oldukça değişken olduğunu biliyoruz. Bence bu yarın da, sonraki gün de böyle olacak. Bu yüzden araçta doğru bir denge bulmak ve sürücülerimizi her koşula rahat hissettirmek çok önemli. Görüldüğü üzere verileri toplamak çok önemli ve bugün çok fazla veri topladık. İkinci antrenman seansında içinde bulunduğumuz pozisyonun gerçeği yansıtmadığına ve daha iyisini yapabileceğimize eminim.''

Leclerc'in kazası hakkında da yorumlarda bulunan İtalyan takım patronu, kazanın küçük bir hata gibi göründüğünü de ekledi.

''Bence bu küçük bir hataydı. Henüz görmedim ancak küçük bir hata gibi duruyor. Sanırım araçta sadece küçük hasarlar var, zaten daha Cuma günündeyiz. Bunu tamir etmek için tüm gecemiz var.''

Binotto aynı zamanda motor güncellemeleri hakkında da konuştu ve güncellemeyi sezonun sonuna doğru yapacaklarını ve gelecekte de kullanabilecekleri ''yeni bir teknoloji'' hakkında çalıştıklarını ekledi.

''Henüz karar verilmedi. Bunun sezon sonundan önce geleceğini biliyoruz. Bizim için önemli olan 2022'nin yolunda gitmek çünkü güncelleme olarak ne getirirsek getirelim, bu gelecek sezon yararlı bir tecrübe olacak. Bu yüzden sezonun sonuna doğru gelecek. Yakın zamanda gelmeyecek, önümüzdeki iki-üç yarış içinde olmayacak. Ancak kesinlikle hibrit tarafında önemli bir güncelleme olacak. Gelecekte de kullanabileceğimiz yeni bir teknoloji ayarlıyoruz.''