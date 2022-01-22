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Binotto: "Ben Sulayem'in ilgilenmesi gereken konulardan birisi yeni motor kuralları"

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in çözmesi gereken konulardan birinin yeni motor kuralları olduğunu söyledi.

Binotto: "Ben Sulayem'in ilgilenmesi gereken konulardan birisi yeni motor kuralları"

Formula 1, 2022 yılında tamamen yeni bir aerodinamik pakete geçiş yapacak ve kurallar tamamen değişecek.

Fakat spor bir yandan da 2026 yılındaki yeni kural dönemine hazırlanıyor ve bu dönemde, tamamen yeni bir motor formülüne geçilecek.

FIA, üreticilerle görüşerek yeni motorun ilk ayrıntılarını belirledi. Bu kapsamda yeni güç ünitesinde artık MGU-H olmayacak.

Temelde 1,6 litrelik V6 motor kullanılacak ve güç ünitesinin elektrik gücü 350 kW'ya kadar çıkacak.

Ayrıca takımlara getirilen bütçe sınırı gibi, motor üreticilerine de motor tarafı için bir tür bütçe sınırı uygulanacak.

Fakat açıklığa kavuşturulması gereken çok fazla detay var ve bunlar, şüphesiz sporun geleceği açısından kritik olacak.

Ferrari takımı patronu Mattia Binotto, F1'in 2026 güç ünitesi düzenlemelerini netleştirmesinin, yeni FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem için son derece kritik olduğunu belirtti.

Binotto, GPFans'e şöyle dedi: "Onunla zaten temas halindeyim."

"Seçimlerden önce temas halindeydim ve bundan sonra ne olacağı ve F1 için en acil konuların neler olduğu konusunda temasta kalmaya devam ediyorum."

"2026'da kullanılacak olan yeni güç ünitesini, aciliyeti olan konulardan biri olarak görüyorum."

"Onunla işbirliği yapmaktan çok memnunum."

"Şahsen Dünya Motor Sporları Konseyi'nin bir parçasıyım. Orada hem bir F1 komisyonu delegesi, hem de Ferrari olarak yer alıyorum."

Yeni güç ünitelerinin taraftarlar için daha çekici olması ve sürücülerin yeteneklerini daha çok ön plana çıkarması amaçlanıyor.

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