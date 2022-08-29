Binotto: "Belçika'ya gelirken umduğumuz sonuç bu değildi"

Haberi dinle

Ferrari, Belçika'da tüm hafta sonu Red Bull'dan daha yavaştı ve performans anlamında özellikle Max Verstappen'e yanıt veremedi.

Sonuç olarak Red Bull duble yaparken, Ferrari hafta sonunu 3. ve 6. sıralarda tamamladı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Belçika Grand Prix'sinin sonucundan memnun değil ve Red Bull ile aradaki farkı yaratan şeyin lastik aşınması olduğu görüşünde.

Binotto, "Hayal kırıklığına uğradık, mutlu olmamızı sağlayacak hiçbir şey yok. Öte yandan, Red Bull'un hakkını da vermeliyiz: Tüm hafta sonu boyunca çok hızlılardı, diğer takımlardan daha hızlıydılar. Çok verimli bir araca ve güçlü bir ekibe sahip olduklarını gösterdiler ve bugün hız açısından onlardan daha gerideydik."

"Ancak arkamızdakilere kıyasla bulunduğumuz pozisyonlara bakarsanız, durumun son yarışlarla oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Red Bull'un bizden önde olduğu açık ancak bugün yoğun lastik aşınması nedeniyle zorlandığımızı söyleyebilirim."

"Hız üzerinde ciddi bir etkisi olan bu sorunun nasıl çözüleceğini anlamak için mevcut durumun analiz edilmesi gerekiyor. Genel olarak mutlu değilim çünkü Spa'ya gelirken daha iyi sonuçlar almayı umuyorduk. Ancak Red Bull'un hem bugün hem de Macaristan'da bizden daha hızlı olduğunu kabul etmeliyiz."

"Böyle bir durumda sadece kendi sorunlarımızı çözmeye odaklanabiliriz. Zayıf yönlerimizle başa çıkmalı ve sadece bu sezonun kalan yarışlarında değil, gelecek yıl da önemli adımlar atmaya çalışmalıyız."

"Spa, eğer aracınız bir bütün olarak yeterli seviyede değilse, tüm bunların açık şekilde ortaya çıktığı bir pist. Tüm bunları hesaba katmak zorundayız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son bölümde Charles Leclerc'i pite alma kararlarını da yorumlayan Binotto, "Bence doğru kararı verdik çünkü mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için bazı riskler almak zorundaydık ve Fernando Alonso ile Charles arasında yeterli fark var gibiydi."

"Durumun zor olacağını biliyorduk ama aynı zamanda yeni lastiklerle ve DRS ile Alpine'i düzlüklerde geçebileceğimizi de biliyorduk. Yani en hızlı turu atamamış olsak da doğru karardı."

"Charles'ın hız limitini aşmasına neden olan şeyi analiz etmemiz gerekiyor. Belki limitör bir metre önce kapanmıştır? Fakat böyle şeyler olabilir. Bu tür stratejileri uygularken her zaman bazı hatalar yapma riskiyle karşı karşıya oluyorsunuz, yine de durum böyle diye en hızlı turu atmaya çalışmamak doğru değil." dedi.

Şampiyon olma ihtimalleriyle ilgili Binotto, "Şampiyona tablosuna bakarsanız, Max Verstappen ile aramızdaki fark çok büyük ve Charles açısından kalan tüm yarışları onun önünde bitirmek yeterli olmayacak. Bu açıdan Max'in bazı yarışlarda bitiş çizgisine ulaşamayacağını ummamız gerekiyor."

"Koşulların bize bağlı olmadığı ve diğerlerinin sorun yaşamasına ihtiyaç duyduğumuz anlarda, işler daha karmaşık bir hal alıyor. Bu tür durumlarda en önemli şey tamamen işinize konsantre olmak, bugünkü hızı ve Red Bull ile aradaki farkın boyutunu analiz etmek ve gelecek yıla yönelik şekilde tüm bunları çözmeye çalışmaktır." dedi.