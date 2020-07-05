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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Beklediğimiz daha çok zorlanıyoruz"

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Binotto: "Beklediğimiz daha çok zorlanıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 05:35

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin Avusturya'da beklenenden daha fazla zorlandığını kabul etti.

Barcelona testlerindeki kötü performansın ardından ilk yarışlar hakkında umutsuz konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun, tıpkı Mercedes gibi beklentileri düşük tutmaya çalıştığı düşünülüyordu.

Ancak Ferrari, Avusturya'daki sıralama turlarında pole pozisyonu savaşında olamadığı gibi, orta grubun önünde de yer alamadı.

Ferrari tek tur temposunda Mercedes, Racing Point, Red Bull, McLaren ve hatta Renaut'dan daha yavaştı.

Seans sonrası konuşan Mattia Binotto, beklenenden daha fazla zorlandıklarını belirtti.

Binotto, "Bunun hayal kırıklığı yaratan bir sıralama turları olduğunu inkar etmenin anlamı yok."

"Sezonun başlangıcının bizim için zor olacağını biliyorduk ve bugünkü sonuç kesinlikle beklediğimizden daha da fazla zorlandığımızı doğruladı."

"Bu farkın neyden kaynaklandığını anlamaya çalışmalı, performansımızın her yönünü çok dikkatli bir şekilde analiz etmeli ve bunu rakiplerimizle karşılaştırmalıyız." dedi.

Binotto, yarışın daha iyi geçmesini umuyor.

"Yarınki yarış için mümkün olduğu kadar iyi hazırlanacağız, ki bu da pek çok bilinmeyen faktör nedeniyle son derece zor olacak. Normalden daha fazla bilinmeyen var ve bu tuhaf sezonun ilkindeyiz."

"Burada mevcut olan paketten en iyi şekilde yararlanmaya çalışarak, işimizi mümkün olan en iyi şekilde yapmamız gerekecek."

"Nerede bitirebileceğimizi tahmin etmek anlamsız, fakat mümkün olduğunca çok puan almaya çalışmalıyız."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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