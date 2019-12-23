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Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Basın, Hamilton haberlerini büyütüyor”

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Binotto: “Basın, Hamilton haberlerini büyütüyor”
Ekleyen:
, Editör
23 Ara 2019 15:05

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, basının Lewis Hamilton’ın takıma katılacağı yönündeki iddiaları büyüttüğünü söyledi.

Ferrari bu yıla favori olarak başlasa da ilk yarış Avustralya’da geride kaldı ve özellikle ilk yarıda kaybettiği puanlarla şampiyonluğu bir kez daha Mercedes’e kaybetti.

Sebastian Vettel’in, bu yıl yaptığı hatalar ve inişli çıkışlı performansından ötürü takımdan gönderileceği konuşuluyor.

Alman sürücünün yeri için en olası aday ise Lewis Hamilton gibi görünüyor. Son haftalarda bu konudaki iddialar giderek hız kazandı ve hem Ferrari hem de Hamilton olası işbirliğine açık kapı bıraktı.

Ancak Ferrari patronu Mattia Binotto, bu iddiaların medya tarafından abartıldığını düşünüyor.

Hamilton ile ilgilenip ilgilenmediği sorusuna Binotto, “Dürüst olmak gerekirse, bu konuda tartışmaya girmek istemiyorum.”

“Siz (medya) Lewis hikayesini gerçekten çok zorluyorsunuz. Daha önce pek çok kez söylediğim gibi, bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Sahip olduğumuz seçeneklerimizi uygun bir zamanda inceleyeceğiz ve bir takım olarak bizim için en iyi olanın hangisi olduğunu göreceğiz.” yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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