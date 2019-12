Özel haber: Binotto, Ferrari'nin 2019'da yaşadığı zorlukları anlattı

Ferrari, Barcelona'da güçlü bir performans gösterdi ve testlerin ardından Melbourne'ün favorisiydi. Ancak en başından itibaren Mercedes'in gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaşattı.

Ferrari daha sonra pek çok hata ve yeterince hızlı olmayan araçtan ötürü her iki şampiyonluğu da kaybetti.

Sezon hakkında açıklamalarda bulunan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, ilk sezon öncesi testinin ardından kendilerini bu durumda bulmayı hiç beklemediklerini kabul etti.

"Barcelona'daki testlere baktığımızda, özellikle ilk hafta aracın performansı çok olumluydu. Dengeli bir aracımız vardı, yol tutuş iyiydi, çok istikrarlı bir arka taraf vardı ve rakiplerimizle kıyaslandığında ilk hafta için iyi bir avantaja sahiptik. Yaklaşık yarım saniyelik bir avantajdı. Sürücülerimiz başlangıçta araçtan gülümseyerek çıkmışlardı. Beklentilerimiz açısından bakarsak, o haftadan sonra gerçekten çok arttı ve 2019 yılında güçlü olabileceğimize ikna olduk."

"Testin ikinci haftasında Mercedes birkaç güncelleme getirdi. İkinci testte bizim aracımız neredeyse stabil kaldı, çünkü sezona başlayacağımız paketi testin ilk haftasına getirmek için çaba göstermiştik. Testlerin ikinci ve son bölümünde, tüm takımlar sıralama simülasyonu yapmaya başladılar. Benzer yakıt yükü, daha yumuşak lastikler ve daha iyi motor modları vardı. O zaman Lewis'in Mercedes ile yaptığı turla hemen hemen aynı dereceyi yaptık. Ancak bize yaklaşmış ya da bizimle aynı dereceyi yapmış olsa bile, ilk haftanın olumlu izlenimi devam ediyordu. Belki yarım saniyelik fark yoktu, ama iyi bir sevideydik ve istikrarlı bir araca sahip olduğumuza ikna olmuştuk. Barselona'daki şartlar, kesinlikle çok özel şartlardı, yeni bir asfalt vardı ve o noktada sıcaklıklar çok düşüktü. Ama bu şekilde başlamıştık ve Avustralya'da pole pozisyonu ile zafer için yarışacağımıza ikna olmuştuk."

"Avustralya'ya gittiğimizde bunun benim için adeta bir soğuk duş olduğunu söylemeliyim. Performansımız iyi değildi. Gerçek adımı atan Mercedes'di, belki de testlerde tüm paketlerini görmemiştik ama aynı zamanda beki de tüm bu küçük şeyleri bir araya getirmeyi başarmışlardı. Avustralya'da soğutma anlamında en iyi seviyede değildik. Belki de çok muhafazakardık. Performansımızın bir kısmını kendi seçimlerimizle ve aracın ayarlarıyla kaybettiğimizi biliyorduk. Ama ilk gerçek soğuk duş orası oldu. Sonrasında Bahreyn'de bunun tam tersi performans gösterdik. Pole pozisyonunu aldık, eğer dayanıklılık sorunu yaşamasaydık Charles yarışı kaznaacaktı. Sondan birkaç tur önce sorun yaşadı. Ayrıca Seb de hata yapmadan önce rekabetçi bir araca sahipti. Yani Avustralya bizim için soğuk duştu. Beklediğimiz dengeyi yakaladıktan hemen sonra normale döndük ama sonraki yarışlarda normal olmayan şeyler vardı. Beşinci yarış olan İspanya'da adeta dibe vurduk. Yarış sonunda kazananın 60 saniye gerisindeydik."

"Barcelona'dan ilk yarışa ne olduğunu asla anlamadık. Bu süreci anlamak çok uzun sürdü. Performansımızın yeterli olmadığını anlamamız ve sonrasında buna tepki verme sürecimiz çok fazla zaman aldı. Tepki derken daha fazla çalışmanızdan bahsetmiyorum çünkü her zaman çok çalışıyorsunuz ama en azından zayıflıkların ne olduğunu bilirseniz, neyin işe yaramadığına odaklanırsınız. Yılın ilk büyük hatası projemizin zayıflığını geç fark etmek ve bir şekilde oraya odaklanmanın çok fazla vakit almasıydı. Lastikler de bu süreçte ekili rol oynadı ama ikinci bir etkiydi. Yine de etki etkidir. Geçen yılki lastikler daha büyük bir kalınlığa sahipti ve daha fazla yol tutuş vardı. Daha kalın olması sayesinde de aerodinamik yük eksikliğini kendiliğinden telafi edebiliyordu. Bu yüzden Pirelli hakkında konuştuk. Onları asla eleştirmedik ama kesinlikle farklı lastikler olsaydı, o zaman projemize daha fazla yardımcı olurdu. Baskı alamında sezonun ilk yarısı çok zordu. Geçmiş yıllardan gelen ve sezon öncesi testlerin de etkisiyle hem içsel hem de dışsal beklentiler çok yüksekti. Sonrasında pozitif olmayan bir ilk yarı ile karşılaştığınızda, baskının seviyesi çok yüksek oluyor."

"Bence olumlu kısım takımın kenetlenmesi, iyi çalışması, tepki vermesi ve zayıf yönleri tespit edip, bir şekilde geri dönebilmesiydi. Yaz arasından sonra iyi bir araçla döndük. Belki rakiplerimiz kadar değil ama geliştik. Sezonun ikinci bölümüne iyi başladık. İlk iki yarış olan Belçika ve Monza, aracımızın tasarımına uyuyordu. Daha az yere basma gücü istiyorlardı ve daha fazla düzlük vardı. Barcelona ve Macaristan söz konusu olduğunda oralarda daha fazla yere basma gücü gerekiyor. Belçika ve Monza bu sayede iyi başladı. Sonrasında Singapur'a bizim için önemli olan yeni bir aero paket getirdik. Bu, yere basma gücünü arttırmakla kalmadı, yaşadığımız önden kayma sorununu gidermek için de aerodinamik haritaları geliştirme fırsatı verdi."

"Sezon başında frenlemede aracın arka tarafındaki dengesizlikten ve viraj ortasındaki önden kaymadan şikayetçiydik. Kış testlerinde, işte saydığım bu faktörlerden ötürü bu durumu anlamak zordu. Bunların üzerinde çalıştık, ağırlıklar üzerinde çalıştık ama aerodinamik haritalar üzerinde de çalıştık. Geriye dönüp bakarsak ikinci yarıda daha iyi bir Ferrari vardı. İlk bölümdeki pistlere bakarsak, virajlarda 0.6 saniye kaybediyorduk. İkinci yarıda bunu birkaç ondalık azalttık ve düzlük hızımızla geri kalan farkı telafi ettik. Yine de henüz yeterli değildi. Ancak takım, aradaki farkı bir şekilde azaltmayı başardı."

"Sanırım Barcelona'dan sonra olanları itiraf etmek zorunda değilim, çünkü Barcelona'da tüm bunları hemen anlayamadık ve sanırım bunun sebebini henüz bulamadık. Ama bence bizim gibi, diğerleri de kendi durumlarını açıklayamıyor. Pistteki araçlar birbirlerinden çok farklı. Ama dönüp Austin'deki sıralamalara bakıyorsunuz ve 0.012 saniye içinde üç farklı araç görüyorsunuz. Yani çok farklı araçlar, çok karmaşıklar, farklı ve karmaşık güç ünitelerine rağmen 0.012 saniye içinde diziliyorlar. Bazen bir projenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz ancak burada saniyelerden bahsediyoruz. Çok küçük farklılıklardan bahsediyoruz ama bunlar bir aracı diğerlerinden daha iyi yapan şeyler."

Binotto, yaşadıkları sorunlara ek olarak bu yıl çok fazla hata yaptıklarını da kabul ediyor.

"Bence bu sene takım olarak çok fazla hata yaptık. "Takım olarak" derken, örneğin stratejiler gibi konulardan bahsediyorum. Monako'daki sıralama turlarında Charles'la yaptığımız hatadan ve 6 saniyeden daha uzun süren pit stopumuzu hatırlıyorum. Bu, Ferrari seviyesinde olmamalı.. Bazen strateji ile ilgili sorunlar oluyor, bazen sürüş hataları ve bazen de dayanıklık sorunları ortaya çıkıyor. Bugün bile Bahreyn ve Rusya'da yaşadıklarımız hayal kırıklığı yaratıyor. Yarıştaki dayanıklılık sorunlarına ek olarak Avusturya'da ve Almanya'da olduğu gibi sıralama turlarında yaşadığımız sorunlar da vardı. Tüm bunlar zafer potansiyeline sahip olduğumuz ve dayanıklılık problemleri yaşadığımız yarışlardı."

"Bu yıl her açıdan mükemmel olmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Pilotlarımız da bu yıl hatalar yaptılar. Bakü'de Charles yaptı. Hem Brezilya hem Japonya'da bariz hatalar vardı. Monza'da Sebastian yaptı. Ama temel fikir, her alanda mükemmel olmak zorunda olduğumuzdu. Bu yıl kazandığımız üç yarışta da her alanda mükemmeldik. Bu sayede kazandık."

"Rakiplerimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Son 25 yılda bu kadar güçlü bir rakip ya da bu kadar güçlü olan birden fazla takım olduğunu hatırlamıyorum. Fakat bu, aynı zamanda çalışmak ve iyi bir iş yapma konusunda da bize cesaret veriyor. Ama her anlamda mükemmel olmamız gerektiğini de gösteriyor. Pit stoplardan bahsettim. Bunun tek bir mekanikerin sorunu olduğunu sanmıyorum, bu antrenman ve antrenman çalışmalarıyla ilgili. Verileri analiz etmeli, karşılaştırmalı, kalıpları takip etmeli ve uygulamalıyız."

"Sezonu, Abu Dabi'de Mercedes galibiyetiyle tamamladık ve çok temiz şekilde mücadele ettiler. Pole pozisyonundan başladılar ve kolay şekilde kazandılar. Bu, araçlarına kesinlikle çok uyan bir pist, ancak bir kez daha genel performans açısından ne kadar uzakta olduklarını ve hâlâ ne kadar çok iş yapmamız gerektiğini göstermiş oldu. 2020'ye bakarsak tam da bu noktadan başlamalıyız. Onları geçmeden önce, onlara ulaşmalı ve sonrasında daha iyisini yapmayı düşünmeliyiz. Her galibiyet serisi, zaman içinde inşa ediliyor çünkü bu bir istikrar, sabır ve yatırım gerektiriyor. Yeteneklerimiz var ancak çok fazla iş yapmalıyız."

"Genel olarak bakarsak kış testlerinden sonra daha fazlasını istemiştik ancak araç hızlı değildi. Gelişmeyi başardık ama diğerleri de gelişti. Adım adım ilerledik, yere basma gücünü arttırdık. Singapur'a getirdiğimiz güncellemeler bize yardım etti ama aynı zamanda aracı da daha iyi anladık. Viraj hızımızı arttık fakat en hızlısı değildik. Bunu yarışlarda hep gördük. Daha fazla yarış kazanabilirdik ama bu, şampiyonluk için yeterli olmadı. Şampiyonluk için en hızlı ve en dayanıklı araca ihtiyacınız var. Ancak biz buna sahip değildik. Yine de çok uzakta değiliz ve bu farkı kapatacağız. Mercedes mükemmel bir konsepte sahip. Şu anda en iyi araca sahipler. Her iki şampiyonluğu da bu sayede kazandılar. Modern Formula 1'de belirleyici nokta yere basma gücü ve bizim yeterli yere basma gücümüz yok. Araç verimli ancak yeterinde değil."