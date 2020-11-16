Binotto, Bahreyn'deki yarışlara da katılmamayı planlıyor

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda takım fabrikası ile pist üstündeki iletişimi artırmak amacıyla Maranello fabrikasında kaldı.

Ferrari, cumartesi günü pek de iyi bir gün geçiremese bile yarışta nispeten iyi bir iş yaptı ve Sebastian Vettel üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktı.

Ayrıca Charles Leclerc de yarışı dördüncü bitirdi. Ferrari hafta sonunu 27 puanla tamamladı. Bu, İtalyan ekibin hafta sonunun en çok puan toplayan takımı olduğu anlamına geliyordu.

Vettel, Mattia Binotto'suz katıldıkları ilk yarışta podyuma çıkmasının ardından Ferrari'ye bir tavsiyede bulundu: "Belki Mattia'ya daha sık evde bırakabilirler? Tabii ki şaka yapıyorum."

Ancak Binotto, Vettel'in dediği gibi daha fazla yarışta kenarda kalacak gibi görünüyor.

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari in the press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pazar günü Maranello'dan Sky İtalya'ya konuşan Binotto, "Genel olarak Cuma, Cumartesi ve bugün rekabetçi bir Ferrari gördük. Bu, hafta sonunun en önemli noktasıydı."

“Son birkaç yarışta, aracımızın sezonu başlangıcından daha rekabetçi olduğunu gösterdik ve bu da gelişim açısından doğru yönde olduğumuzu gösteriyor."

"2021'e odaklanmış durumdayız, ancak bunlar cesaret verici işaretler."

"Pistte olmadığım için üzgün olup olmadığımı sorarsanız, hayır. Üzgün değilim. Bu sonuçlar memnuniyet verici. Bu yüzden şimdi belki de Bahreyn'e de gitmeyeceğim." dedi.