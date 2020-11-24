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Formula 1 / Son dakika

Binotto, Bahreyn GP'ye katılabilir

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Binotto, Bahreyn GP'ye katılabilir
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FIA, Bahreyn GP basın toplantısı programını açıkladı ve listede Mattia Binotto da yer aldı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, fabrika ile pist üstündeki iletişimin en iyi şekilde sağlanması için Türkiye GP'ye gelmemiş, bunun yerine Maranello'da kalmıştı.

Bahreyn'deki yarışlara da gelmemesi bekleniyordu ancak FIA basın toplantısında Binotto da yer aldı.

Bu, Binotto'nun basın toplantısı için piste geleceği anlamına geliyor olabilir. Ya da düşük bir ihtimal de olsa sanal olarak toplantıda yer alabilir.

26 Kasım, Perşembe: TSİ 16:00

  • Nicholas Latifi (Williams)
  • George Russell (Williams)
  • Romain Grosjean (Haas)
  • Kevin Magnussen (Haas)
  • Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
  • Lance Stroll (Racing Point)
  • Sergio Pérez (Racing Point)
  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Daniil Kvyat (AlphaTauri)
  • Esteban Ocon (Renault)
  • Daniel Ricciardo (Renault)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Carlos Sainz (McLaren)
  • Alexander Albon (Red Bull)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Sebastian Vettel (Ferrari)
  • Valtteri Bottas (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

27 Kasım, Cuma: TSİ 16:00

Mattia Binotto (Ferrari), Andreas Seidl (McLaren), Otmar Szafnauer (Racing Point), Guenther Steiner (Haas), Toyoharu Tanabe (Honda), Simon Roberts (Williams)

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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