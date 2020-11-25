Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!

2020, Ferrari için kolay bir sezon olmuyor ve İtalyan ekip, bitime üç yarış kala şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Binotto, Türkiye'deki son yarışta fabrikada kalarak, Maranello ile pist arasındaki iletişimi iyileştirmeye çalıştı.

Şimdi Binotto, Türkiye GP'nin ardından Bahreyn GP'de de Maranello'da kalacak.

Motorsport.com, Ferrari ile bu konuda iletişime geçti ve İtalyan ekibin sözcüsü, Binotto'nun Bahreyn'deki ilk yarışta fabrikada yer alacağını doğruladı.

Binotto, Bahreyn'deki ikinci yarışta ise takım garajındaki yerini alacak. Böylelikle iki yarış aradan sonra tekrar takım garajına dönmüş olacak.

Bu hafta sonu Ferrari'nin başında yine Sportif Direktör Laurent Mekies olacak.