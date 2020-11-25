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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!

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Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, tıpkı Türkiye GP'de olduğu gibi Bahreyn GP'de de takımının başında olmayacak.

2020, Ferrari için kolay bir sezon olmuyor ve İtalyan ekip, bitime üç yarış kala şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Binotto, Türkiye'deki son yarışta fabrikada kalarak, Maranello ile pist arasındaki iletişimi iyileştirmeye çalıştı.

Şimdi Binotto, Türkiye GP'nin ardından Bahreyn GP'de de Maranello'da kalacak.

Motorsport.com, Ferrari ile bu konuda iletişime geçti ve İtalyan ekibin sözcüsü, Binotto'nun Bahreyn'deki ilk yarışta fabrikada yer alacağını doğruladı.

Binotto, Bahreyn'deki ikinci yarışta ise takım garajındaki yerini alacak. Böylelikle iki yarış aradan sonra tekrar takım garajına dönmüş olacak.

Bu hafta sonu Ferrari'nin başında yine Sportif Direktör Laurent Mekies olacak.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel
Takımlar Ferrari
Editör Bjorn Smit

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