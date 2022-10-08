Binotto: "Az farkla pole pozisyonunu kaçırmak üzücü"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sıralama turlarında rekabetçi oldukları için mutlu ve yarın için çok sıkı hazırlanacaklarından da emin.
Bu sezon orta ve yüksek hızlı virajlarda iyi performans gösteren Ferrari'nin birçok farklı viraj kombinasyonunu içinde barındıran Suzuka'da rekabetçi olması bekleniyordu, öyle de oldu.
Hem Leclerc hem de Sainz pole pozisyonu mücadelesi verirken, Leclerc sadece 0.010 saniye geride ikinci, Sainz ise 0.050 saniye geride üçüncü oldu.
Sıralama turlarının ardından konuşan Binotto, iyi bir tempo tutturdukları için mutlu ve yarın galibiyet için her şeylerini vereceklerinden emin.
Binotto, "Bu kadar az farkla pole pozisyonunu kaçırmamız üzücü, yine de pilotlarımızın [zirveye] bu kadar yakın olmasından ötürü mutluyum. İki pilot da pole için savaştı."
"Yarın yarış kuru zeminde başlayıp sonra ıslanabilir veya ıslak zeminde başlayıp sonra kuruyabilir. Bu nedenle lastik sakladık, yarın için ekstra bir set yumuşak lastiğimiz var, kesinlikle avantaj sağlayacak."
"Pazar sabahları her iki pilotumuzla da startlar üzerinde çalışıyor, önceki yıllardaki tüm startları gözden geçiriyor, ideal çizgileri, atak ve savunma yapılabilecek yerleri anlamak için analizlerde bulunuyoruz."
"Bunu yaparken sadece ilk viraja değil, ilk turun tamamına bakıyoruz çünkü bazen starttan sonra bile atak yapabileceğiniz durumlar olabiliyor. Yarın ilk tur fazlasıyla kritik olacak." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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