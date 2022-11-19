Binotto, ayrılık haberlerine rağmen geleceği konusunda "rahat"

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Bu hafta başında İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi Binotto'nun gelecek sezondan öncesinde görevinden ayrılacağını, yerine ise Frederic Vasseur'ün geleceğini iddia etti.

Ferrari, söylentilerin "tamamen asılsız" olduğunu belirten bir açıklama yayınlarken, Ferrari yarış pilotu Charles Leclerc, insanların bu tarz söylentiler çıkararak takımın bu yıl ne kadar ilerleme kaydettiğini unuttuğunu söyledi.

Binotto Cumartesi günü Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada, haberlerin ortaya çıkmasının ardından Ferrari başkanı John Elkann ile konuştuğunu açıkladı.

Binotto, "Açıkçası bu spekülasyonlar ortaya çıktığında, başkanım John Elkann ile bir konuşma yaptım."

"Devam etmek için en iyi yolun ne olduğunu açıkça tartıştık ve spekülasyonlara son vermek üzere bir açıklama yayınlamanın en iyi yol olduğuna karar verdik."

"Açıkça görülüyor ki ortada hiçbir temeli olmayan spekülasyonlar var." dedi.

Binotto, söylentilere kulak vermek yerine takıma ve Abu Dhabi GP'ye odaklanmanın önemini vurgulayarak, şunları ekledi: "Söylentiler her zaman olacak. Bunların dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz."

Binotto, Maurizio Arrivabene'nin ayrılmasının ardından 2019'un başında Ferrari'nin takım patronluğuna getirilmişti.

Ferrari began the year with a 1-2 in Bahrain, but its form has tailed off during the campaign Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Binotto, 2023 yılında Ferrari takım patronu olacağını kesin olarak söyleyip söyleyemeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Kararı vermek bana düşmez ama oldukça rahatım."

"Rahat olmamın nedeni, patronlarımla, başkanımla sadece kısa vade için değil, orta ve uzun vade için de her zaman açık, samimi ve yapıcı tartışmalar yapıyor olmam."

"Bunun da ötesinde, bu yıl bazı inişler ve çıkışlar yaşadığımızı biliyorum. Bugün pistteki en hızlı araca sahip olmadığımızı da biliyorum. Fakat bence ana hedefimize ulaştık."

"Yıla başlarken hedefimiz mücadeleye geri dönmek ve rekabetçi olmaktı."

Binotto, Ferrari'de "geliştirilmesi gereken pek çok şey" olduğunu kabul etti, ancak geleceği konusunda kendisini rahatlatan güçlü yönlerin varlığına vurgu yaptı.

Binotto, "Fabrikamızın tamamı 2023'e odaklanmış durumda ve gelişmeye çalışıyor."

"Ayrıca bu yıl pole pozisyonları ve sıralama hızı açısından olağanüstü seviyedeydik."

"Yarış temposu açısından o kadar iyi değildik, bu yüzden bir şekilde yarış temposunu daha da geliştirmemiz gerekiyor çünkü yarışta güçlü bir aracınız varsa strateji veya diğer tüm şeyler daha kolay olacaktır."

"Yani rahatım, hatta bundan da öteyim. Gerçekten yapmamız gereken şeylere odaklandım ve takımla birlikte bunlara konsantre olmuş durumdayım."

Ferrari mechanics carry a nose cone Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images