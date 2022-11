Binotto, ayrılık haberlerine rağmen geleceği konusunda "rahat"

Bu hafta başında İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi Binotto'nun gelecek sezondan öncesinde görevinden ayrılacağını, yerine ise Frederic Vasseur'ün geleceğini iddia etti.

Ferrari, söylentilerin "tamamen asılsız" olduğunu belirten bir açıklama yayınlarken, Ferrari yarış pilotu Charles Leclerc, insanların bu tarz söylentiler çıkararak takımın bu yıl ne kadar ilerleme kaydettiğini unuttuğunu söyledi.

Binotto Cumartesi günü Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada, haberlerin ortaya çıkmasının ardından Ferrari başkanı John Elkann ile konuştuğunu açıkladı.

Binotto, "Açıkçası bu spekülasyonlar ortaya çıktığında, başkanım John Elkann ile bir konuşma yaptım."

"Devam etmek için en iyi yolun ne olduğunu açıkça tartıştık ve spekülasyonlara son vermek üzere bir açıklama yayınlamanın en iyi yol olduğuna karar verdik."

"Açıkça görülüyor ki ortada hiçbir temeli olmayan spekülasyonlar var." dedi.

Binotto, söylentilere kulak vermek yerine takıma ve Abu Dhabi GP'ye odaklanmanın önemini vurgulayarak, şunları ekledi: "Söylentiler her zaman olacak. Bunların dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz."

Binotto, Maurizio Arrivabene'nin ayrılmasının ardından 2019'un başında Ferrari'nin takım patronluğuna getirilmişti.

Ferrari began the year with a 1-2 in Bahrain, but its form has tailed off during the campaign

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images