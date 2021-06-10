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Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, önümüzdeki hafta başlayacak olan üçlü yarışın ikincisine gitmeme kararı alabilir. Motorsport.com İtalya'ya göre Binotto kendisini 2022 projelerine adamak istiyor ve bu kapsamda Steiermark GP'de F1 padokunda olmayabilir.

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Binotto, Avusturya Grand Prix'sini kaçıracak gibi görünüyor. Takım patronu, pistteki görevlerin yeniden dağıtılmasının ardından çalışmaya Maranello'dan devam edebilecek.

Söylentilere göre bu kapsamda, Steiermark GP'ye katılmayacak. Bu, önümüzdeki hafta Fransa'da başlayacak olan arka arkaya üç yarıştan ikincisi olacak.

Şu anda Yarış Direktörlüğüne terfi eden Laurent Mekies önderliğinde yeni bir organizasyon yapısı oluşturulmuş durumda. Inaki Rueda, strateji tarafıyla ilgilenmeye devam edecek ve aynı zamanda Sportif Direktör rolünü üstlenecek.

Pit duvarına ise artık büyük oranda stratejiden sorumlu olacak genç mühendis Ravin Jain terfi etti.

Binotto, Bakü'deki yarışı büyük oranda garajda takip etti ve takımın yeni organizasyon yapısına uygun şekilde ilerlemesine izin verdi.

Ferrari patronu, Steiermark GP'ye gitmek yerine şu anda tasarım aşamasında olan ve Ferrari'nin büyük oranda üzerinde çalıştığı 2022 Formula 1 aracının gelişimi için yapılan çalışmalara odaklanacak.

Ayrıca Steiermark, Binotto olmadan yapılan tek GP de olmayabilir. Geçen yıl Türkiye ve Bahreyn GP'lerini kaçıran Binotto, 2021'de bazı yarışlarda yer almayacağını zaten açıklamıştı.

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