Binotto: "Austin ve Meksika GP yarışlarını Mercedes kendisi kaybetti"

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Mercedes hem Meksika hem de Amerika GP hafta sonlarında çok güçlü bir performansa sahipti ve özellikle Meksika GP'yi kazanabilecek gibi duruyordu.

Ancak sıralama turlarının son bölümünde yavaş kalmaları, yarışta da yanlış lastik tercihi yapmaları, hafta sonundan ikinci ve dördüncü sıralarla ayrılmalarına neden oldu.

Yarıştan sonra konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, Mercedes'in Meksika GP'yi kazanma şansı olduğunu ancak bunu değerlendiremediğini söyledi.

Racefans'ın aktardığına göre Binotto, "Macaristan'da strateji hatası nedeniyle eleştirilmişti ancak yanlış bir şey yaptığımızda eleştiri duymak normaldir."

"Görünüşe göre Mercedes, Austin'de olduğu gibi Mexico City'de de yarışı yanlış lastik seçimi yüzünden kaybetti."

"Demek istediğim şu ki hata yapan sadece biz değiliz, başkaları da yanlış kararlar veriyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari pilotlarının Mexico City'deki hız eksikliği hakkında konuşan Binotto, lastik sorunlarını işaret etti.

"Yarışı tek pit-stop ile tamamlayabileceğimizden emin olmak için lastik aşınmasını izlemek zorunda kaldık. Yavaş gitmemizin nedenlerinden biri de buydu."

"Yine de yumuşak-orta hamur stratejisinin yarış için doğru seçim olduğuna inanmaya devam ediyoruz.

"Bir noktada Charles bize, lastikler çok fazla zorlanmaya başladığı için, çift pit stop içeren 'Plan C'ye geçme olasılığını sordu."

"Ancak böyle bir hamle yapsaydık, Charles ilk pit stop sonrası yarışa yoğun trafiğin içerisinde dönecek ve yedi aracın ardında kalacaktı. Bu da doğru bir seçim değildi.

"Başlangıçtan itibaren tek pit stop stratejisi planlamıştık ve bunun doğru olduğunu düşünmeye devam ediyorum."

Yine de Binotto kalan iki yarışta daha iyi olmalarını bekliyor.

"Geliştirmemiz gereken çok şey var, ancak böyle zor bir hafta sonuyla karşı karşıya kaldığınızda, iki araçla da finiş görmek ve mümkün olduğunca çok puan toplamak çok önemli."

"Charles ve Carlos ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve starttan sonraki ilk birkaç virajda giriştikleri mücadele örnek niteliğindeydi."

"Sezonu en iyi şekilde bitirebilmek için son iki yarışta daha iyi olmamız hayati önem taşıyor.