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Binotto, Audi ile yaptığı görüşmeden hayal kırıklığıyla ayrılmış!

Çeşitli haber kaynaklarına göre Audi fabrikasını ziyaret eden eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu ziyaretten hayal kırıklığıyla ayrılmış vaziyette.

Altay Gök
Ekleyen:
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Ferrari'ye -dört yılı takım patronluğu görevinde olmak üzere- 25 senesini veren Binotto, yeni kuralların ilk senesinde de başarının gelmemesi üzere takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bu sezonu zorunlu izinde geçiren Binotto'nun gelecekte ne yapacağı henüz belirsiz, ancak birkaç aydır kendisinin Audi ile anlaşacağı iddia edilmekte.

Business F1'in son haberine göre bu kapsamda kısa süre önce Audi'nin Neuburg'daki F1 tesisini ziyaret eden Binotto, burada Audi yöneticileriyle görüştü ve bilgi aldı.

Ancak bu ziyaret beklendiği gibi olumlu geçmedi, nitekim tesisleri oldukça yetersiz bulan Binotto, imkanların "Maranello'nun yanından bile geçemeyeceğini" belirtti.

Dahası, özel mesajlarında bu ziyaretten söz eden Binotto, Audi yöneticilerini "palyaço" olarak nitelendirerek amatör davrandıklarını da aktardı.

Tüm bu olanların ardından Binotto'nun Audi'den gelecek bir teklifi kabul etmesi beklenmiyor, dolayısıyla kendisinin geleceği halen belirsiz.

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