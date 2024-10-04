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Formula 1 Singapur GP

Binotto, Audi'nin güç ünitesindeki beklentiyi düşük tutmak istiyor

Mattia Binotto, Audi güç ünitesinin ilk etapta rekabetçi olamayabileceğini düşünüyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Audi CEO'su Gernot Dollner ve Stake F1 Takımı KICK Sauber CEO ve CTO'su Mattia Binotto

Audi CEO'su Gernot Dollner ve Stake F1 Takımı KICK Sauber CEO ve CTO'su Mattia Binotto

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

2026 sezonunun en çok konuşulan konularından biri, Audi'nin Formula 1'e giriş yapacak olması.

Alman üretici, 2026 sezonunda yeni bir motor üreticisi olarak gridde yer alacak.

Bu durum için büyük bir heyecan olsa da, takımın COO'su ve CTO'su Mattia Binotto, 2026'daki güç ünitesinin çok güçlü olmayabileceği konusunda taraftarları uyardı.

"Burada bir öğrenme süreci olduğunu düşünüyorum."

"Tabii ki tüm deneyimler oldukça önemli ve geçerli. Audi'deki organizasyon harika, tesisler harika, programlar doğru ilerliyor, ancak hâlâ bir öğrenme eğrisi var." 

"Başlangıçta biraz fark olacak gibi görünüyor. Bu farkın ne kadar büyük olacağını şu an tahmin etmek zor."

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