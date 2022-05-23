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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Binotto: "Artık iyi bir aracımız olduğunu biliyoruz"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, ilk altı yarışın tamamında iyi performans göstermelerinin ardından artık iyi bir araca sahip olduklarından emin.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Binotto: "Artık iyi bir aracımız olduğunu biliyoruz"
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Ferrari, bu yıl şimdiye kadarki altı yarışın sadece ikisini kazandı ancak bu süreçte dört pole pozisyonu aldı ve İspanya'da açıkça daha hızlı gibi görünüyorlardı.

Takımın bu yıl daha az galibiyet almasında lastik aşınması ve İspanya'da Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasının da payı var gibi görünüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İspanya GP sonrası şöyle dedi: "Elbette bugün elde ettiğimiz sonuçtan memnun değiliz."

"Maranello'daki ekibimizin bu sezon güç ünitesini geliştirmek adına mükemmel bir iş yaptığı ortadayken, Charles'ın hak ettiği zaferden mahrum kalmasına neden olan bir güç ünitesi sorunu yaşaması hepimizi hayal kırıklığına uğratıyor."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Diğer tarafta Carlos zor bir durum içerisine girmesinin ardından geri dönmeyi başardı ve dördüncü oldu. Henüz F1-75'te kendisini yeterince iyi hissetmiyor ve araç içerisinde tamamen rahat hissetmesine yardımcı olmak bizim elimizde."

"O, inatçı biri. Durumu yakından inceliyor ve hiç pes etmiyor. Bu yüzden yakında araç araç içerisinde gerçekten rahat hissedeceğine eminim."

"Bu hafta sonunun ardından sonuçların ötesine ve olumlu yönlere bakmalıyız. Her zaman performans seviyesi ve güç düzenini değerlendirmek için altı yarış gerektiğini söylemiştim. Bugün iyi bir araca sahip olduğumuzu ve onu geliştirme konusunda iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebiliriz."

"Barselona pisti pek çok anlamda zorlu ve korkutucu bir pist ancak F1-75, cumartesi günü pistteki en hızlı araçtı. Bugün de Charles rahat şekilde lider gidiyordu ve çok iyi bir yarış temposuna sahipti."

"Şimdi onu durduran sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Maalesef böyle şeyler tıpkı rakiplerimizin başına geldiği gibi bizim de gelebiliyor."

"Fakat önümüzde gidilmesi gereken pek çok yarış var ve başta Charles'ın kendi ülkesindeki Monako yarışı olmak üzere ilerleyen yarışlarda galibiyet içler için savaşabileceğimizi gördük. Neyse ki bunun için sadece önümüzdeki pazar gününü beklememiz gerekiyor."

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