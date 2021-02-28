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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, iki gelişim hakkını aracın arka tarafında kullandıklarını doğrularken, geçen yıldan daha iyi bir araca sahip olduklarını, ancak bunun kazanacakları anlamına gelmediğini dile getirdi.

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Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

Ferrari, 2020 sezonunda yaşadığı zorlukların ardından hem güç ünitesini de motoru geliştirebilmek için kış boyunca çok fazla çaba sarf etti.

Motorsport.com, Ferrari'nin aracın arka tarafındaki dengeyi artırabilmek adına, gelişim haklarının her ikisinin de arka bölümde kullanıldığını öğrenmişti.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, dün takım lansmanında verdiği röportajda, bunu doğruladı.

Kuralların kendilerini ne kadar sınırladığı sorusuna Binotto, "Dediğiniz üzere aracın tasarımı anlamında ne kadar özgür olduğumuz konusunda bazı sınırlamalara sahibiz."

"Jeton sistemindeki jetonlarımızı, aracın arka kısmını geliştirmek için kullandık. Aracımızın geçen seneden daha iyi olduğuna inanıyorum."

"Yine de bu iki aracı karşılaştıramazsınız çünkü tabanda ve aracın arka aerosuna yönelik kurallarda değişiklikler yapıldı. Ancak aracın hem rüzgar tünelinde ve dynodaki gelişimden de gördüğümüz üzere aracı geliştirmek için büyük bir çaba gösterdik."

"Sanırım basın toplantısının başından beri söylediğimiz üzere nerede olduğunuzu asla bilemezsiniz. Çünkü pist üstünde değilsiniz. Bunun bizim için önemli olduğuna inanıyorum ancak gerçekçi de olmamız gerekiyor. Çünkü geçen yılın en iyisi olan fark çok büyüktü ve tek bir kışta kapabilecek bir seviye değil."

"Rüzgar tüneli sayesinde ne kadar geliştiğimizi biliyoruz. Ancak bunun ötesinde, önemli olan pist üstündeki performansınızı görmektir. Geçmişteki deneyimlerimizden yola çıkarsak, bazen rüzgar tüneli ile yarış pistindeki performans arasında uyumsuzluk olabileceğini biliyoruz, bunu yaşayan tek biz değiliz."

"Bunun herkes için kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü aracın arka kısmındaki kurallar değişti. Sanırım bir şekilde ihtiyaç duyulan bir korelasyon çalışması var ve bunun sezon için kilit faktör olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

En çok merak edilen şey, eğer bu yıl da başarısız geçerse, Binotto'nun buna nasıl cevap vereceği.

Binotto, böyle bir durumla karşılaşması halinde ne yapacağı sorusuna, "Dediğiniz gibi, geçen yıl kesinlikle büyük bir hayal kırıklığıydı. Böylesine kötü bir sonucu tekrarlayamayız, bunu biliyoruz. 2021'de öyle ya da böyle daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz, ancak daha da önemlisinin kazanma arzumuz olduğu düşüncesindeyim."

"Kazanacağımızı söylemiyorum, çünkü gerçekçi olmamız gerekiyor. Geçen yıl çok güçlü olan araçlar var ve kurallar kısmen dondurulduğu için 2021'de tekrar çok güçlü olacaklar. Ancak kazanma arzusu konusunda adanmışlığa sahibiz."

"İsteğimiz her bir detayın önemli olduğunun farkına varmak. Kararlılığın yeniden önem kazanacağını ve gelişimi gösteren şey olacağını düşünüyorum. Beklediğim şey bu. Yani bir mentalite konusu olduğunu düşünüyorum, takım ve sürücülerin mentalitesine bağlı."

"Takım patronu olarak hiç şüphesiz böyle bir takımın parçası olmanın sorumluluğunun farkındayım. Dünyadaki İtalyan mükemmeliyetini temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden baskıyı değil, sorumluluğu hissediyorum."

"Ancak aynı zamanda gururu da yaşıyorum ve başta dediğim gibi, basitçe daha iyisini yapmamız gerektiğinin farkındayım. Bu benim ilk sorumluluklarımdan bir tanesi." yanıtını verdi.

Takım, geçtiğimiz günlerde yapılanmaya gitti ve yeni bir yapı açıkladı.

Bunun önemi sorulduğunda Binotto, "Pek çok sebebi var. Öncelikle, kuruluşların dinamik olması gerekiyor, ben her zaman zorluklara uyum sağlamaları gerektiğine inanıyorum."

"Organizasyondaki yapıyı daha basit ve anlaşılır hale getirmek zorundayız. Şasi, güç ünitesi, tedarik zinciri ve pist üstü çalışmaları olmak üzere dört alan belirledik. Artık daha fazla sorumluluğumuzun yanı sıra, kesinlikle daha fazla netliğe sahibiz."

"Mesela performansa daha da odaklanıp, yarış mühendisliğini aerodinami ve araç dinamiği gibi diğer alanlara entegre ettik."

"Basit şekilde durum bu. Gerektiğinde değişmek, yeni zorluklarla yüzleşmek, bugün kesinlikle daha net ve odaklanmış bir organizasyona sahip olmamızı sağlayacak." yanıtını verdi.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Leclerc, Ferrari'nin Le Mans Hiper aracını sürmeye sıcak bakıyor

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Leclerc, Ferrari'nin Le Mans Hiper aracını sürmeye sıcak bakıyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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