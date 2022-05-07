Binotto: "Aracımızın tek gücü motor değil"

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Ferrari bu yıl motor tarafında ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ve bu adımı atmasıyla da gridin en tepesine geri döndü.

Çoğu isim bu performans artışını Ferrari motorunun gücüne bağlıyor çünkü Haas ve Alfa Romeo da bu yıl çok büyük bir atılım yaptılar.

Fakat Ferrari patronu Mattia Binotto, attıkları adım konusunda net olsa da, tek güçlerinin motor olmadığını söyledi.

Binotto, şöyle dedi: "Güç ünitesine bakarsak, geçen yıldan bu yana özellikle içten yanmalı motor kısmını tamamen yeniden tasarladık."

"Yeni bir yakımız var. Aynı zamanda geçen yıl, sezonki konseptimiz için hibrit güncellemesi hazırladık."

"Kış boyunca performans bulmaya ve dayanıklılık konusunda doğru uzlaşmayı elde etmeye odaklandık çünkü sezon başında sahip olduğumuz üniteler, sezonun geri kalanında ve sonraki yıllarda dondurulacaktı."

"Fakat sadece, motor tarafında elde ettiğimiz performans sayesinde rekabetçi olduğumuz doğru değil."

"Motor tarafında özel bir şey olmadığını söyleyebilirim. Diğer takımlardan daha yüksek devirde veya farklı motor haritasında yarışmıyoruz."

"Her zaman maksimum performansı yakalamaya ve bunu yaparken de dayanıklılığı korumaya odaklandık."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images