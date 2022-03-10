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Binotto: "Aracımız Barselona ile neredeyse aynı"

Ferrari patronu Mattia Binotto, Ferrari F1-75'in Bahreyn testlerinde neredeyse Barselona ile aynı olduğunu dile getirdi.

Binotto: "Aracımız Barselona ile neredeyse aynı"
Kemal Şengül
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Bahreyn'e oldukça büyük bir güncelleme paketiyle gelen Mercedes'in aksine Ferrari, daha çok aracın temeline odaklanmayı ve sahip olduğu paketten en iyisini çıkarmayı hedefledi.

İtalyan ekip, beklendiği üzere Bahreyn'e neredeyse hiç güncelleme getirmedi. Takım temelde, dalgalanma etkisini en aza indirecek olan yeni bir taban tasarımı getirdi. Bunun dışında genellikle ayar çalışması yaptı.

Kısacası araç, aşağı yukarı Barselona'da kullanılanla aynı. Takım, ilk önce F1-75'in mevcut versiyonundan maksimumu almayı, sonrasında buna güncellemeler getirmeyi planlıyor.

Ferrari patronu Mattia Binotto, bugün verdiği demeçte, aracın Barselona'ya oranla pek değişmediğini doğruladı.

Binotto, "Aracımız Barselona'dakine kıyasla çok farklı değil."

"Kesinlikle Mercedes kadar değiştirmedik. Dalgalanma sorunlarıyla alakalı bazı ayarlamalar yaptık ve paketimizi en iyi hale getirmeye odaklandık."

"Çok şey öğreniyoruz ve aracın maksimum potansiyelini ortaya koymaya çalışıyoruz."

"Bunlar o kadar farklı araçlar ki şu anda yapılabilecek en iyi şey onları öğrenmek ve potansiyelini nasıl ortaya koyacağınızı anlamak. Güncellemeler hazırlamadan önce, araçtan çıkarabileceğimiz çok şey var."

"Burada hava, Barselona'ya oranla çok farklı. Hava sıcak, pist farklı ve viraj hızları düşük değil. Fakat aracı her türlü şartta kullanabilmemiz gerekiyor." dedi.

Mercedes'in sidepod tasarımıyla ilgili de Binotto, "Tüm takımlar FIA tarafından yürütülen, sıkı bir kontrol sürecinden geçmek zorunda kaldılar, bu yüzden yasal olmayan bir şey yaparlarsa şaşırırdım."

"Fakat aynayla olan tasarımları bizi şaşırttı. Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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