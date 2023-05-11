"Binotto, Alpine'in ilk teklifini reddetti"

Alpine, 2023 yılında ön gruba yaklaşmayı hedeflese de, geride kalan süreçte bunu yapmayı başaramadılar ve ortaya koydukları performans büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Otmar Szafnauer, bu kötü gidişattan sorumlu tutuluyor ve Laurent Rossi, durumun değişmemesi halinde ciddi kararlar alacağını söyledi.

Bu da Szafnauer'in görevden alınacağı spekülasyonlarını doğuruyor ve koltuğu için şimdiden birkaç isim konuşulmaya başlandı.

İlk isim Eric Boullier'di. Şimdi ise yeni bir aday ortaya çıktı; Ferrari'nin eski patronu Mattia Binotto.

Bu yılın başında Ferrari'den ayrılan Binotto, halihazırda zorunlu izin sürecini tamamlıyor ve kısa vadede herhangi bir takımla çalışması mümkün değil.

Fakat zaman zaman önemli bilgilere ulaşan Formu1a.uno, Alpine'in Binotto ile temasa geçtiğini öğrendi.

Görünüşe bakılırsa Binotto, bu teklifi geri çevirdi ancak habere göre bu ihtimal şu anda zor olsa da, konu tamamen kapanmış değil.

Haberde Binotto dışında Boullier'in adına yer verildi ve eski McLaren patronunun takıma katılma ihtimalinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.