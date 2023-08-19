Binotto, Alpine'e Ferrari'den bir isimle mi gidecek?

Alpine, Otmar Szafnauer'i görevden almasının ardından takım patronluğu görevine eski Ferrari patronu Mattia Binotto'yu geçirmek istiyor.

Söylentiler Binotto'nun Eylül ayı gibi erken bir tarihte Alpine'in yeni takım patronu olarak açıklanacağı yönünde.

Adı Audi ile de anılan fakat Alpine'e daha yakın gözüken Binotto'nun Fransız üreticiyle anlaşma sağlaması halinde, Ferrari'den bazı meslektaşlarını oraya götürmesi hiç de sürpriz olmayacak.

İtalyan FormulaPassion, bu isimlerden birisinin Ferrari'nin Güç Ünitesi Operasyonları ve Elektronik bölümünün başında yer alan Luigi Fraboni olabileceğini öne sürdü.

Fraboni, Ferrari'ye neredeyse kariyerinin başında katıldı ve uzun yıllardır burada görev alıyor. Binotto ile de uzun yıllar çalışma deneyimi var.

Eğer iddialar gerçek olursa, ikili yaklaşık 1 yıl aradan sonra bu kez Alpine'de beraber çalışmış olacak.

Alpine şimdilik hem Binotto hem de Fraboni hakkındaki söylentiler karşısında yorum yapmıyor.

Mattia Binotto in the paddock Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images