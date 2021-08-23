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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu yıl şampiyonluk savaşı vermelerinin şart olduğunu, aksi takdirde kendilerini "başarısız" olarak göreceklerini söyledi.

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"

Ferrari geçen yıl şampiyonayı altıncı sırada tamamlamış ve 1980'den bu yana en kötü şampiyona sonucunu elde ettiği talihsiz bir sezon geçirmişti.

Ancak bu sezon ön bölüme geri döndüler ve hem Monako hem de Bakü'de arka arkaya iki pole pozisyonu aldılar. Şu anda McLaren'a karşı üçüncülük savaşı veren Ferrari, şimdiye kadar üç podyum yakaladı.

Sezon başından bu yana 2022 yılına odaklandığı için Ferrari'nin bu sonuçları elde etmesi pek beklenmiyordu. Takım, geçen yıl yaşadığı sorunların ardından tüm kaynaklarını 2022 aracının gelişimine ayırdı.

Bu kadar çok çalışmanın ardından Ferrari'nin nasıl bir iş yapacağı merak edilirken, Ferrari takım patronu Mattia Binotto artık gelecek yıl şampiyonluk savaşında olmaları gerektiğini belirtti.

RTL'ye konuşan Binotto, şöyle dedi: "Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede dünya şampiyonluğunu kazanmak ve bu, bir sır değil."

"Yeni aerodinami kurallarının bir sonucu olarak, 2022'de güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyoruz."

"Önümüzdeki yıl şampiyonluk için mücadele etmemiz şart. Bunu gerçekleştirebilmek adına çok çalışıyoruz. Bunu yapamamak, her şeyi yanlış yaptığımız anlamına gelecek ve başarısızlık sayılacağız."

Bununla beraber Binotto, takımın bu yıl şimdiye kadar kaydettiği gelişimden de memnun görünüyor.

Binotto, "Genel anlamda sezonun ilk yarısına bakarsanız oldukça mutlu olabiliriz. Gelişiyoruz ve geçen yıla göre en çok puan alan ve genel anlamda en çok gelişen takımız."

“Bunlar bizim doğru  yönde gittiğimizi ve birlikte iyi şekilde çalıştığımızı gösteriyor." dedi.

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Steiner: "Haas, 2022'de Mick ya da başka bir Ferrari sürücüsüyle yarışacak"

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