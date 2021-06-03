Binotto: "2022'de güç üniteleri arasındaki farklar çok az olacak"

2022 Formula 1 sezonunun başında tüm motorların gelişimi dondurulacak ve 2025 yılına kadar bu güç ünitelerinde herhangi bir gelişim çalışması yapılamayacak.

Mercedes uzun süredir en iyi güç ünitesine sahip üreticiydi ancak son yıllarda Honda'nın aradaki farkı giderek kapattığı görülebiliyordu. Ferrari ise geçen yıl gerilemesinin ardından bu yıl yeniden aradaki farkı kapattı ama hâlâ Mercedes'in gerisinde oldukları görülebiliyor.

Bundan ötürü İtalyan ekibin neden motorların dondurulmasını kabul ettiği sorgulandı. Ancak takım patronu Mattia Binotto, motor gelişimini dondurmanın doğru karar olduğunu çünkü aradaki farkların zaten çok az olduğunu söyledi.

RaceFans ile olan özel röportajında Binotto, "2022'de motorların dondurulmasını kabul ettim çünkü o zamana kadarki bir yıl içerisinde, güç üniteleri arasındaki performansın bir şekilde birbirlerine önlemli oranda yaklaşabileceğini düşünüyorum."

"Bunun olduğunu zaten görebiliyoruz ve bir yıl içerisinde performans farklılıklarının iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum." dedi.

Binotto, gelecek yıl tüm üreticilerin aynı seviyede performans göstermeyeceğini de kabul ediyor fakat bunun şasiyle telafi edilebilir bir fark olacağı görüşünde.

"Güç üniteleri arasındaki farkların azalması, rekabetin şasi tarafında olmasını sağlayacak performans farklılıkları olacağı anlamına geliyor."

Binotto, her şey beklendiği gibi giderse odaklarını 2025'e çevirmenin mantıklı olacağı görüşünde.

"Eğer performans yakınlığı varsa, o zaman herkesin kendi parasını 2025'te ne olacağı üzerine harcadığından emin olmamız gerek. Bu sayede yeni bir güç ünitesi üzerinde düşünmemiz gereken bir dönemde aşırı harcamalardan kaçınmış olacağız."