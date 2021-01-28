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Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

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Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor
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, Editör

Mattia Binotto, Mercedes'in turbo hibrit motorlar dönemine damga vurmak için uzun süre boyunca hazırlık yaptığını ve bunun 2022 kurallarıyla karşılaştırılamayacağını söyledi.

Mercedes, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar dönemine rakiplerinden çok daha erken ve iyi şekilde hazırlanarak damga vurmuştu.

Geride kalan yedi yılda toplam 14 şampiyonluk (7 pilotlar ve 7 takımlar) elde eden Alman üretici, güçlü formunu yıllar geçmesine rağmen koruyor.

2022 yılında teknik anlamda büyük kural değişiklikleri yapılacak ve Ferrari geçen yıl çok kötü bir performans sergiledi.

Ferrari'nin 2021 yılında şampiyon olma ihtimali neredeyse hiç yok gibi görünüyor çünkü temelde geçen yılki araçlar kullanılacak.

Bu yüzden Ferrari'nin tüm kaynaklarını 2022'ye aktarabileceği söyleniyor, ki bu 2013'te Mercedes'in tam olarak o dönem yaptığı şeydi. Bundan ötürü Ferrari'nin bu durumu Mercedes'in hibrit motorlar öncesindeki dönemine benzetiliyor.

Motorsport-Total'e konuşan takım patronu Binotto, bu benzetmeler için şöyle dedi: "İki durumu birbiriyle karşılaştırabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü tamamen farklı şeylerden bahsediyoruz."

"O döneme bakarsanız Mercedes, güç ünitesini herkesten çok önce geliştirecek kadar akıllı davrandı."

"Oysa kısıtlamalar nedeniyle 2022 aracı üzerinde çalışmaya henüz 1 Ocak'ta başlayabildik, ki Ferrari için temel sorun bu."

"Eğer iki dönem arasında bir benzerlik varsa, o da kuralların büyük oranda değiştiği gerçeği olabilir. Ancak bu seferki zamanlama tamamen farklı."

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Editör Kemal Şengül

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